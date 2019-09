De luxemode heeft collectief het einde van de streetweartrend aangekondigd. Het najaar wordt, zo schijnt het, elegant als nooit tevoren.

Het huwelijk van luxe en street was altijd een beetje geforceerd: een T-shirt van 400 euro of meer is onder geen enkel voorwendsel verdedigbaar. Tenzij het in puur goud is gedoopt, en dan nog. In de collectie van Vetements - een merk dat groot is geworden met vaak hilarisch geprijsde herinterpretaties van kringloopkleren - zit dit seizoen een hoody met het opschrift 'It's my birthday and all I got was this overpriced hoodie from Vetements'.

...