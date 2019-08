Herfsttrend: Draag eens een tapijt of wollen deken aan je lichaam

Wat dragen we de komende herfst? Als het van de grote modehuizen afhangt: kilts met tartanpatroon, preutse Bourgeoisiemode en tapijten. Waarom we naast onze interieurs ook onze garderobe opleuken met tapijtstof, ontleden we in dit artikel van naaldje tot draadje.

Een warme vacht. Van links naar rechts: Mia Vesper, Gucci rugzak, Gucci AW19-20

Mensen die met vuile schoenen over een prachtig tapijt wandelen of met hun vieze handen een wollen deken bepotelen. Menig nekhaar gaat ervan overeind staan. Het is dan ook verfoeilijke heiligschennis. Dat men textielkunst aan de muur is beginnen hangen, ver weg van modderlaarzen, valt te begrijpen. Maar ook in de mode kunnen dit soort stoffen eervol dienst doen.

...

