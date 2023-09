Vijfmaal hip voor hem: 5 alternatieve high-end mannenmerken

In de underground van de mannenmode bruist het van de alternatieve high-end merken die door een selecte maar groeiende groep fans aanbeden worden. Hoog tijd dat deze vijf onder-de-radar labels komen bovendrijven.

1. Engineered Garments

In het nichesegment van de mannenmode is Engineered Garments al jaren een favoriet. Gelet op hoe hevig het kledinglabel sinds de start in 1999 inspiratie put uit Amerikaanse modearchetypes – de militair, de schooljongen, de houthakker… – wekt het wellicht verbazing dat dit label Japans is. Al hoeft dat zeker niet: een authentieke Amerikaanse (vintage) stijl is er al jaren populair, waardoor Japan vaak fungeert als de springplank die Amerikaanse modetrends naar het wereldtoneel brengt. Zo was het Teruyoshi Hayashida die in ’69 de kledingstijl van de Ivy League-universiteiten vastlegde in Take Ivy. Dat fotoboek bepaalt tot op heden ons beeld van casual kledij en was ook voor Engineered Garments-oprichter Daiki Suzuki essentieel bij de ontwikkeling van zijn merk, dat speelt met All American-stijlcodes van dandy’s en sporters tot klassieke workwear, altijd in kwalitatieve stoffen.



2. Story MFG

Story MFG is een Britse cultfavoriet en het slow-fashionmerk van Katy en Saeed Al-Rubeyi. Met hun collecties bewijst het echtpaar dat integer gemaakte kledij geen druk op de planeet hoeft te impliceren. Seizoenshighlight is een handgebreide cardigan met opschrift ‘Earth Rocks’, een slogan die de waarden van hun ‘Positive Product Manifesto’ samenvat: van de boxy hemden tot de gehaakte mutsen, met de natuurlijk gekleurde kleren wil het merk klassieke ambachten in leven houden, een minimum aan afval genereren, enzovoort. De pittige prijzen – het gevolg van het vele handwerk, patchworks, en in India gehaakte stoffen – compenseren ze door de nadruk te leggen op de levensduur die je een kledingstuk kunt gunnen. Je krijgt dan ook een uitgebreide onderhoudsgids bij elk stuk.



3. ROA

Staan de Adidas Samba of de Nike Dunk Low vandaag níét op je verlanglijst, dan heb je misschien wel je oog laten vallen op een hikingsneaker met geel Vibram-logo, een kwaliteitslabelvoor de antislipzool. Van Salomon, van Merrel, of misschien wel van het Italiaanse ROA – hét merk voor hiking-inspired mode. Van hun sneakers met contrasterende panelen is altijd wel een editie uitverkocht. Het label werkt samen met andere illustere modemerken, zoals Brain Dead en Our Legacy. In 2015 startten ze met alpiene sneakers, en vorig jaar vergrootte ROA het aanbod met een confectielijn die dezelfde sportieve aspiraties echoot met nauw aansluitende technische 3D-knits, katoenen jasjes die zowel licht als warm zijn, en klimshorts die je dankzij de eenvoudige gesp zo aanspant.



4. Cav Empt

Noem Sk8thing gerust de Margiela van de streetwear: zijn impact is groot en achtergrondinfo is nagenoeg onbestaand, behalve dat hij uit Tokio komt en selfmade graficus is. Niemand weet hoe hij eruitziet, op Pharrell Williams na, want nadat Sk8thing mee aan de basis lag van streetweargigant Bape, zou de Japanner de graphics voor Pharrells eerdere kledinglijnen Billionnaire Boys Club en Icecream verzorgd hebben. Sinds 2011 heeft de mysteryman met twee ex-Bape-collega’s het al even mysterieuze Japans-Britse streetwearlabel Cav Empt opgericht. In Europa is het nauwelijks beschikbaar, op winkels als het Berlijnse Firmament en het Londense Dover Street Market na – al doet de online speurneus gouden zaakjes op Vinted, Vestiaire Collective of Grailed.



5. Bode

Dat mannenmode de laatste tijd een romantischer pad van delicate borduursels en gehaakte hemden bewandelt, hebben we ten dele te danken aan de Amerikaanse Emily Bode, die in 2016 in New York haar label oprichtte. Begonnen met boxy jasjes uit geüpcyclede quilts, verspreidt haar esthetiek van op vintagetextiel gebaseerde kledij zich als een lopend vuurtje door de mannenmodewereld. Bode werd de eerste vrouwelijke designer op de New Yorkse mannenmodeweek en bouwde een op Amerikaans erfgoed en oude ambachten geënt segment uit. Haar hyperpersoonlijke aanpak resoneert bij een breder publiek dat op zoek is naar iets unieks. Denk: antieke stoffen en op familiesouvenirs en vintage prints gebaseerde textielprints in one-off kostuums of overhemden, en een fanbase die zichzelf liefdevol “Bode Boys” noemt.