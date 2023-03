Victoria’s Secret show maakt comeback na controverse en wil imago ombuigen

De jaarlijkse Victoria’s Secret Fashion Show komt terug na vier jaar afwezigheid. CFO Timothy Johnson kondigde aan dat het merk zal streven naar een meer inclusieve aanpak. Critici waarschuwen dat het merk niet mag hervallen in oude gewoontes.

De modeshow – waar jarenlang topmodellen zoals Adriana Lima, Gigi en Bella Hadid, Gisele Bündchen en Heidi Klum aan deelnamen – werd in november 2019 geannuleerd na dalende verkoopcijfers, slechte tv-ratings en controverse rond het merk. In 2020 verscheen in de New York Times het kritische stuk ‘Angels’ in Hell: The Culture of Misogyny Inside Victoria’s Secret’ over het pestgedrag en de vrouwonvriendelijke cultuur binnen het bedrijf.

De zogenaamde ‘Angels’ waren in het verleden de verpersoonlijking van een uitgesproken merkidentiteit, waar geen plaats was voor diverse lichaamstypes. Dat stak het merk zelf niet onder stoelen of banken. Ed Razek, hoofd marketing, liet in 2019 optekenen in Harper’s Bazaar dat hij ‘net zoals elke speciaalzaak adverteert voor een bepaalde doelgroep en niet voor de hele wereld.’ Intussen is Razek opgestapt bij het lingerielabel.

Alsof pesterijen en discriminatie nog niet erg genoeg waren, bleek de toenmalige CEO van het bedrijf, Les Wexner, ook nauwe banden te hebben met de van sekshandel beschuldigde Jeffrey Epstein. Geen wonder dus dat het doek viel over de beruchte modeshows van Victoria’s Secret en de topmannen die de het merk leidden.

Willen vliegen eer men vleugels heeft

Intussen is er een nieuwe ploeg aan zet, die het merk de 21ste eeuw wil binnenloodsen. In campagnes heeft het merk al een nieuwe wind laten waaien. Hoe de show er precies zal uitzien is nog onduidelijk en de reacties gaan verschillende kanten op.

Zo reageerde zangeres Lizzo, die haar eigen lijn van shapewear lanceerde, via Twitter op het nieuws. ‘Dit is een overwinning voor inclusiviteit omwille van inclusiviteit,’ schreef ze op Twitter. ‘Maar als merken dit alleen gaan doen omdat ze backlash hebben gekregen, wat gebeurt er dan als de ’trends’ weer veranderen? Hechten de CEO’s van deze bedrijven waarde aan echte inclusiviteit? Of hechten ze alleen waarde aan geld?’

This is a win for inclusivity for inclusivity’s sake



But if brands start doing this only because they’ve received backlash then what happens when the ‘trends’ change again?



Do the CEOs of these companies value true inclusivity? Or do they just value money? https://t.co/ykmcUTLayQ — FOLLOW @YITTY (@lizzo) March 5, 2023

Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Een diverse cast modellen aanwerven is één ding, maar wat met de bedrijfscultuur? En de milieu-inspanningen en eerlijke werkomstandigheden voor de mensen die de lingerie maken? De aankondiging van de nieuwe show werpt een hele reeks vragen op, waar nog geen duidelijke antwoorden op zijn gegeven door het merk.

Wordt de show een hoogvlieger of draait hij op een sisser uit? Het team van Victoria’s Secret zal met een goed uitgedacht plan en een écht inclusieve show op de proppen moeten komen om de argwanende critici te overtuigen dat ze hun ouderwetse ideeën over schoonheid en toxische werksituatie achter zich hebben gelaten. Rihanna heeft met haar Savage x Fenty shows alvast bewezen dat sexy, inclusieve lingerieshows mogelijk zijn. De Victoria’s Secret Angels gaan hun best moeten doen om Rihanna’s shows te evenaren.