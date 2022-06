Van sokken in sandalen tot strakke Speedo’s: wat mogen mannen nog dragen op warme dagen?

Veel mannen vinden het een lastige opgave om zich zomers te kleden. Modejournalist Michaël De Moor gidst hen – zonder driekwartbroek – door het mijnenveld.

Het stond in een recent berichtje op de Facebook-groep ‘Durf te vragen Leuven’, een platform waar doorgaans vragen gesteld worden over kapotte vaatwassers of over waarom er in deze of gene straat zoveel politiecombi’s staan opgesteld. Maar de vraag van een zekere Steven Peeters was van een heel andere orde: ‘Vanaf welke leeftijd ben je als man te oud voor een spannende Speedo? Elk jaar voor de vakantie kijk ik in de spiegel en zit ik met twijfel of dit het jaar te veel is.’ Het lijkt een simpele queeste, maar ze geeft perfect de onzekerheid weer waar mannen elke zomer mee te kampen krijgen. Want toegegeven: ook ik herken de jaarlijks weerkerende patstelling waartoe mijn spiegel me verplicht. Ik ben niet zo’n fan van hemden en poloshirtjes, hou niet van shorts en bermuda’s, heb een lichte hekel aan sandalen en espadrilles en een driekwartbroek vind ik zowat het ergste dat er vestimentair op de mensheid is losgelaten. Geef toe, dan schiet er niet zo erg veel meer over om te dragen op dagen dat de zon haar best doet.

Strellson © GF

Arket © GF

Toch vindt Heinz Gijbels, hoofd styling van de VRT, dat geen argument om er onverzorgd bij te lopen. “Het is mooi weer, dus moet er niet meer op stijl gelet worden, lijken veel mannen te denken. Maar er is geen enkel excuus om niet ook in de zomer elegant voor de dag te komen. Dat geldt overigens zowel voor mannen als voor vrouwen. Je mag in de zomer gerust comfortabele stukken dragen, maar verwar dat niet met joggingbroeken of te ruime T-shirts. Wat is er mis met een linnen hemd? Dat is trouwens koeler dan een T-shirt. En nee, je hoeft inderdaad geen driekwartbroek te dragen, dat is een absolute no-go. Er zijn zoveel mooie shorts te koop, zowel bij de dure als de goedkopere merken.”

Zegna © IMAXTREE

Bang van kleur

Toch vindt een grote groep mannen het niet simpel om een gepaste zomeroutfit te spotten. De reden? Dat de vrouwenmode een pak permissiever is dan haar mannelijke tegenhanger en dus in de zomer meer mogelijkheden biedt, is uiteraard een dooddoener van jewelste. Een vrouw kan zowat alles dragen, van een croptop tot een bralette, een stuk dat het midden houdt tussen een beha en een minuscuul topje, en er toch nog elegant uitzien. Omdat ze het gebrek aan stof of vorm perfect kan compenseren met een prachtige handtas, met hoge hakken of elegante sneakers. Geef toe, dan hebben mannen het toch wat lastiger. Geen losjes geknoopte hemden (te macho), geen rokken of jurken (onconventioneel) en sommige heren zijn zelfs al bang voor een tikkeltje kleur of frivole motieven. Zodoende ben ik lang niet de enige man die het op warme dagen een beetje lastig krijgt. “Ik werk voor een bank en ben het gewend om tijdens de week een pak te dragen”, zegt Karel (43). “Dat betekent dat ik heel makkelijk de adresjes vind waar ik kostuums en hemden kan kopen, maar zodra het meer casual mag, wordt het lastiger. Ofwel vind ik het aanbod te frivool, ofwel te klassiek. Ik voel me niet aangetrokken door het typische geruite hemd of het zoveelste polohemdje. Dan is het echt lastig om iets te vinden dat klassiek genoeg is om me goed in te voelen en dat toch nog redelijk hip is, zodat ik het gevoel heb mee te zijn met de trends.”

Arket © GF

Howlin © GF

Ook Günther (49), advocaat, zit met hetzelfde probleem. “Ik probeer de mannenmode wat te volgen, maar vind dat er weinig draagbaars tussen zit. Ik ben absoluut niet homofoob, wel integendeel, maar ik vind veel ontwerpen een beetje te vrouwelijk. Ze spreken me niet aan.”

© Mr. Marvis

Croptop voor hem

En daarmee is een van de eerste problemen bij de spreekwoordelijke kraag gevat. De high-end mannenmode – dat wat op de catwalk te zien is dus – is voor veel mannen vaak een brug te ver. Heinz Gijbels is het daar niet mee eens. “Ik vind die visie totaal voorbijgestreefd. Ik schrik soms als ik zie wat sommige heteromannen durven aan te trekken én waar ze zonder problemen mee wegkomen. Een roze short hoeft echt niet ‘gay’ of vrouwelijk te zijn, dat is een zwak excuus om het niet te dragen. Natuurlijk, de catwalk is de visie van een ontwerper of een merk en moet dus wat extremer zijn. Maar in de winkelstraten vind je een meer toned down versie.” Gijbels heeft een punt, al moet gezegd dat sommige stukken voor eerder klassieke mannen vaak de grenzen van de mannelijkheid – wat dat anno 2022 ook mag betekenen – lijken op te zoeken. En dat heeft echt niet altijd te maken met vastgeroeste, ouderwetse opvattingen over mode. Want wat is er deze zomer zoal te zien bij de toonaangevende merken? Een groot aantal jumpsuits, al lijkt die van Courrèges eerlijk gezegd meer op een strakke huidkleurige pyjama waarin geen mens gezien wil worden. Ook veel ruimzittende pakken dit seizoen, maar welke Belgische man zit te wachten op het knalroze kostuum en de bijbehorende tas van Ermenegildo Zegna? Tenzij voor een hip strandfeestje misschien, maar dan nog. En dan hebben we het nog niet eens gehad over die andere trend: uitsnijdingen. Zo pakt Fendi uit met een citroengeel pak waarvan het vest zo hoog is aangesneden dat het de navel bloot laat. Een soort van croptop voor mannen dus – wij kennen werkelijk niemand die daarin gezien wil worden.

Fendi © IMAXTREE

Courrèges © IMAXTREE

Moeten we bijgevolg concluderen dat de catwalk voor de doorsneeman een beetje te excentriek is? Dat zou ons te ver leiden, want al dat exuberante fraais moet gerelativeerd worden. Een defilé blijft een prachtige marketingoefening voor een merk en dus zijn de getoonde silhouetten zodanig scherp gestyled dat het showeffect nooit ver te zoeken is. Het moet nu eenmaal fotogeniek ogen. Wat in de boetieks verkocht wordt, is doorgaans een stuk draagbaarder. De extreemste stukken gaan vaak niet eens in productie – of enkel in zeer beperkte oplage. Neem de spraakmakendste kledingstukken weg en je houdt een mooie en vaak erg draagbare collectie over.

Terre Bleue © GF

Vreemde vogels

Maar er is meer aan de hand dan de wat vage beschuldiging dat mannenmode een beetje te gewaagd zou zijn voor de doorsnee hetero cisgender man. Het is nu eenmaal een feit dat een deel van het zomeraanbod simpelweg een beetje pijn doet aan de ogen. Sommige stukken flatteren niemand, hoe geweldig gebouwd je ook bent. Neem nu het hemd met korte mouwen, vaak met geruit motief, dat meer dan eens een pars pro toto is voor de mannelijke zomergarderobe. Doorgaans zijn de mouwen zodanig wijd gesneden dat ze mannen er doen uitzien als – letterlijk – vreemde vogels met hangende vleugels. In zo’n stuk kun je er met de beste wil van de wereld niet elegant uitzien. Het alternatief? Een hemd met lange mouwen waarvan je de mouwen opstroopt, uiteraard. Al hebben sommige merken hemden met korte mouwen die opmerkelijk smaller zijn, zodat je er niet meteen als een verzopen vleermuis uitziet.

Lois © GF

Prada © IMAXTREE

Nog zo’n lastig stuk: de short of bermuda. Elk jaar opnieuw is het een weerkerend fenomeen: de eerste zonnestralen breken door en daarmee duiken ook de eerste shorts op in het straatbeeld. Voor alle duidelijkheid: daarmee is absoluut niets mis, integendeel. Zolang je een paar simpele vuistregels in acht neemt. Let er om te beginnen op dat de short niet te ruim zit en geen al te wijde pijpen heeft, want dat oogt allesbehalve gracieus. En, misschien nog belangrijk dan het kledingstuk zelf: zorg ervoor dat je lichaam op de zomer is afgesteld. Dan bedoelen we niet zozeer dat je wintervet is weggewerkt, maar wel dat je schenen en kuiten al wat zonlicht hebben gezien, zodat je niet met twee behaarde melkflessen loopt te flaneren. En er is meer, zegt Heinz Gijbels: “Cargoshorts met grote zakken opzij laat je best over aan de jonge garde. Maar een mooie short met dito ceintuur en een hemd dat je in de short steekt, oogt meteen heel chic. Een polo kan altijd, maar draag er wel een die past. Heel wat mannen hebben de neiging om hun kleren te klein te kopen, maar een polo draag je beter niet superstrak, maar wat losser. Net zoals je geen slim fit hemd koopt, maar een regular. Geloof me, het aanbod voor mannen is nog nooit zo groot geweest. Mannen die wat zwaarder zijn, dragen vaak een XL-T-shirt dat veel te lang of te ruim is. Doe dat zeker niet als je klein bent. Een retoucheur kan je short eventueel korter maken. Functionele kleding draag je enkel om te gaan wandelen in de bergen of te gaan fietsen. In zulke kleren ga je geen terrasje doen of op restaurant iets eten. Tot slot: laat een singlet altijd achterwege. Tenzij je Brad Pitt bent. Echt, er is niets mis met een mouwtje.”

Scotch & Soda © GF

Sandalen en sokken

Heren, voel u trouwens niet verplicht om een short aan te trekken. Een mooie linnen broek ziet er erg stijlvol uit en is minstens zo goed als het erop aankomt niet te smelten wanneer de thermometer vijfentwintig graden of meer aanwijst. Laten we ook niet vergeten dat de zomer het ideale seizoen is om een beetje gek te doen. Ja, een chino – de typische beige broek – is ideaal voor warme dagen, maar waarom zou je die niet combineren met een gebloemd hemd in plaats van met het typische T-shirt of polohemd? Je bent meteen in vakantiestemming én je hipheid-gehalte gaat er met rasse schreden op vooruit.

Zegna © IMAXTREE

A.P.C. © GF

Nog een pijnpunt: sandalen. Op zich niks mis mee, tenzij het om orthopedische modellen gaat die bedoeld zijn voor in het rusthuis of om in de beslotenheid van de huiskamer te dragen. Laat die liever aan de kant en verruil ze voor modische exemplaren of voor een mooie bootschoen of mocassin. En dat sandalen en sokken geen vrienden zijn van elkaar, had je uiteraard ook al lang begrepen. Gijbels: “Let er ook op dat je nagels mooi geknipt zijn, ga bijvoorbeeld eens naar een pedicure. Je zult merken: daar gaat een wereld voor je open.”

Fratelli Rossetti © National

Tot slot: we hebben nog geen antwoord gegeven op de Speedo-vraag van die meneer Steven van aan het begin van dit stuk. Wij vinden dus dat iedereen een strakke zwembroek moet kunnen dragen. In tijden van bodypositivity zou het maar triest zijn te stellen dat enkel perfecte fitnesslijven zich in het niemendalletje mogen vertonen. Trek dus gerust aan wat je wilt. Maar laat die zwemstring voor heren misschien toch maar links liggen.