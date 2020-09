De man van 2021 durft mooi te zijn. Al zal het, gezien de omstandigheden, eerder voor zijn spiegel zijn dan uit in de wereld.

In januari, toen de mannencollecties voor komende winter werden geshowd in Londen, Milaan en Parijs, heette het nog dat het gouden tijdperk van sneakers, joggingbroeken en hoody's afgelopen was. Richtinggevende jonge merken als A-Cold-Wall, Sunnei of 1017 Alyx 9SM kozen voor een formelere stijl. Lisi Herrebrugh en Rushemy Botter van Botter, die in Parijs debuteerden, verrasten misschien nog het meest met een aantal van de meest begerenswaardige pakken van het seizoen. Dat de klassiekere stukken van de mannengarderobe opnieuw gegeerd zijn, komt goed uit voor de luxehuizen zoals Hermès, Dior of Vuitton. Niet dat alles nu plotseling weer saai en ouderwets wordt. Het is tijd voor een nieuwe elegantie. Die viriel is (oversized jassen en mantels, perfect voor superhelden), maar tegelijk ook fragiel (tengere armen in mouwloze truien). Die schittert (opvallende halssnoeren en andere juwelen) en glanst (stoffen die vaak geleend lijken van de damesgarderobe). Wie deze winter naar buiten durft, voelt zich misschien veiliger in hét trendstuk van het seizoen, een very over- sized jas of mantel op maat van een actieheld. Handig voor social distancing, bovendien. Streetwear is 'dood' en het vertrouwde maatpak is terug. Maar kijk: uitgevoerd in een opvallende print en/of in een fit die ruim en comfortabel genoeg is voor wie net een halfjaar in joggingbroek doorbracht, krijgt dat pak plots street-allures. En onder de megamantel: een truitje zonder mouwen. Het kantoor- debardeurtje uit de jaren zeventig - maar dan sexy - kreeg een glansrol in de show van Prada, waar de modellen er niets onder droegen (denk tenger, eerder dan bulging biceps). Het mouwloze truitje is ook elders populair, al dan niet met een hemd eronder. Zacht millennialroze blijft populair op de muren van espressobars, maar in de mannenmode heeft shocking pink een moment. Van top tot teen, zoals bij Jacquemus, of eerder als contrast, zoals bij Berluti, waar Kris Van Assche dit seizoen mooie dingen doet met schakeringen van neon. Kim Jones loenst bij Dior naar de dandyeske extravagantie van de Engelse New Romantics in de jaren tachtig. Maar ook Rick Owens en zelfs Dries Van Noten zijn komende winter behoorlijk glam. Owens fuseerde de stijl van Kansai Yamamoto (Bowie in zijn glorieperiode) met Axl Rose en Hollywood.Van Noten bracht zijn gebruikelijke mix-and-match, maar dan op acid, met reusachtige stola's van bont en hoge hakken. En dan was er nog Balmain, met een stoet zonnekoningen uit Egypte. Accessoire van het seizoen: ellenlange operahandschoenen, gespot bij onder meer Dior en Van Noten. Er is geen betere palate cleanser, zoals dat in het Engels heet, dan zwart. Misschien hebben we intussen genoeg frivole, drukke, gesatureerde, zeg maar gerust kinderlijke mannenmode gezien. En misschien snakt er hier en daar een man naar eenvoud. Het minimalisme staat klaar in de coulissen, paraat voor zijn vijfjaarlijkse comeback, en zwart eist zijn plek op als belangrijkste kleur in de mannelijke kleerkast.