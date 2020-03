Sportswear mag dan, zoals voorspeld, so yesterday zijn, de twenties-man hoeft er allesbehalve kleurloos bij te lopen. Van nostalgie naar de kindertijd tot nerdy chic: dit zijn de vier trends in de nieuwe mannencollecties.

Don't grow up, it's a trap: het zou het mantra van de man van vandaag kunnen zijn: hij wil terug naar toen. De helden van zijn kindertijd bevolken zijn kleerkast, van de clown waar hij een beetje bang voor was tot de prinses uit een ander sterrenstelsel, van de speelgoedautootjes tot de schaapjes die hij telde voor het slapengaan.

...

Don't grow up, it's a trap: het zou het mantra van de man van vandaag kunnen zijn: hij wil terug naar toen. De helden van zijn kindertijd bevolken zijn kleerkast, van de clown waar hij een beetje bang voor was tot de prinses uit een ander sterrenstelsel, van de speelgoedautootjes tot de schaapjes die hij telde voor het slapengaan. Hij kleedt zich voor het comfort, want als hij op weg naar zijn werk een voetbal ziet liggen in het park, wil hij daar tegen kunnen schoppen. En zijn dure vlieger zou hij het liefst oplaten op het speelterrein voor kidults, dat Virgil Abloh voor Louis Vuitton bedacht: een plek waar hij naast het springkasteel op een bank kan gaan zitten die zo groot is dat hij zich weer heel klein voelt. Zijn voorkeur: Louis Vuitton, Etro en L'Homme Plissé Issey Miyaké. Andere favorieten: Dolce & Gabbana, MSGM en Walter Van Beirendonck. Met Babar aan zeeVoor zijn eerste mannencollectie voor Lanvin gaf Bruno Sialelli het oudste Franse modehuis een ware verjongingskuur, dankzij Babar, de held uit de boeken voor de (hele) kleintjes. Zijn poëtische prints komen terug in de hele strandcollectie, en roepen herinneringen op aan een wedstrijd zandkastelen bouwen. De vrijetijdscollectie is volledig gewijd aan strandvakanties. Oogt met een XXL-bril even intelligent als elegant. Zijn stijl schommelt tussen die van nineties-yup met een oversized Oxford-hemd in pastelstrepen of een dito rugbyshirt, en die van de onverzadigbare ontdekkingsreiziger in een safari-jas met een overdaad aan zakken om alle vondsten in op te bergen. Hij houdt van wijde hogetaillebroeken in jarendertigstijl, van truitjes zonder mouwen, van streepjeshemden en van Sebago's en wanneer hij een pak draagt, lijkt hij net een literatuurprofessor. Maar wat hij ook doet - het gazon trimmen of clubben - hij doet het met allure. Hij draagt: Gucci, JW Anderson, Hermès, Fendi, Noah, Aimé Leon Dore, Prada en Louis Vuitton. Point taken Point Man, het iconische buitenaardse wezen van Lenny McGurr, alias street artist Futura, stond centraal in het defilé van Off-White, maar hij is meer dan een selfie opportunity. Net als andere creaties van de New Yorkse kunstenaar - een vriend van Basquiat en Keith Haring - is hij te vinden op heel wat stukken in de collectie. Voor McGurr is het niet zijn eerste collab, hij heeft zijn eigen label in Japan: Futura Laboratories. Hij werkt opnieuw samen met Uniqlo met een serie T-shirts en hoody's. Verkrijgbaar in een aantal winkels en op de website van het merk. Zijn liefde voor de zee is groot, maar het avontuur aan wal verleidelijk. Echte zeebonk of flaneur langs jachthavens: zijn investment pieces voor de zomer zijn een heel kort - zij het redelijk wijd - shortje, en een matrozenhemd van Marni of Ann Demeulemeester. In de stad spot je hem op het skateboard met sandalen van Suicoke, Lanvin of Hermès. Dat doet hij met hetzelfde lef waarmee hij de golven bedwingt bij ondergaande zon. In diep uitgesneden hemdjes, met zeemanstas, caban en gestreept T-shirt brengt hij een vleugje kust naar de stad, in alle tinten blauw met een wit accent. Zijn voorkeur: Ann Demeulemeester, Kenzo, Loewe, Prada. Andere favorieten: Giorgio Armani, Jacquemus, MSGM en Sunnei. De naakte waarheidSander Lak van Sies Marjan toonde in juni vorig jaar zijn eerste mannencollectie in Parijs. Sies Marjan begon als dameslabel, maar Lak liet sinds herfst 2018 ook mannen meelopen. Met succes: zijn hemden van glanzend satijn en zijn chromatische mantels waren de voorbije seizoenen must-haves. Nu is er dus een volwaardige collectie voor de Sies Marjan-man. Voor komende zomer speelt Lak met kleur (pastels, maar ook aubergine en oker), met textuur (veel satijn) en met erotiek (het decolleté krijgt veel aandacht). 'Hoe kun je het mannenlichaam tonen zonder dat het porno is, of seks, of gay of straight', zei Lak backstage. 'Volledig gekleed zijn en toch naakt, dat was het idee.' Omdat leer in alle vormen in de mannengarderobe terug te vinden is, heeft hij er zijn signature look van gemaakt, met net dat beetje extra branie om er een stoere twist aan te geven. Zijn motorjack of perfecto draagt hij zelfs over een pak, met sneakers of nette veterschoenen erbij. Hij geeft aan alles zijn eigen draai: een strak gesneden shirt draagt hij op een wijde pantalon, waardoor zijn leren vest er een tikje minder vervaarlijk uitziet. Het heeft iets nostalgisch, met een knipoog naar de sixties. Zijn voorkeur: Balmain, Berluti of Versace. Andere favorieten: Dunhill, Celine of AMI. Studs & speldenVorig seizoen verraste het Japanse cultlabel Kidill met een geweldige guerrillapresentatie in Parijs en een uitstekende, aan punkicoon Siouxsie Sioux gewijde collectie. Voor zomer 2020 maakte ontwerper Hiroaki Sueyasu zijn officiële debuut op de Parijse mannenmodeweek. De collectie Double Dare is een hommage aan Bauhaus, de Britse newwaveband van de gothklassieker Bela Lugosi's Dead. Sueyasu werkte onder meer met foto's van frontman Peter Murphy, gemaakt door de legendarische fotografe Sheila Rock. Andere verwijzingen naar punk: zebra- en luipaardprints, studs, haar in pieken, veiligheidsspelden en veel purper, geel en gifgroen.