Topmodel Hannelore Knuts (41) blikt terug: 'Glitter en glamour kon me gestolen worden'

Hannelore Knuts (41) brak eind jaren negentig door als model. Ze deed campagnes voor onder meer Chanel, Prada en Gucci, liep zowat alle shows en werd een muze van Karl Lagerfeld en Jean Paul Gaultier. Daarnaast cureerde ze de expo UltraMegaLore in het Modemuseum Hasselt, acteerde ze in The Invader van Nicolas Provost en Dave van Radio Soulwax en werkte ze voor kunstprojecten samen met Michaël Borremans, Daniel Sannwald en Sidi Larbi Cherkaoui.