T-shirtcollectie van Spice Girls wordt gemaakt door onderbetaalde arbeiders

In november vorig jaar sloegen de Spice Girls de handen in elkaar met Comic Relief voor de lancering van een reeks T-shirts met daarop de #IWannaBeASpiceGirl. De shirts werden verkocht voor 22 euro, waarvan zo'n 13 euro naar het goede doel ging. In werkelijkheid werden de kledingstukken gemaakt door meisjes in Bangladesh, die er nog geen euro per uur mee verdienden. Dat ontdekte de Britse krant The Guardian.

Daar stopt het verhaal niet. De textielarbeidsters moesten tot wel zestien uur per dag aan de slag en werden misbruikt. Als ze er niet in slaagden om hun dagelijkse productiedoelstellingen te halen, werden ze naar verluidt uitgescholden. In een reactie laat een woordvoerder van de Spice Girls weten 'diep geschokt' te zijn. De groep start zelf een onderzoek naar de werkomstandigheden van de fabriek in Bangladesh.

Ook Comic Relief komt uit de lucht vallen. Volgens de organisatie is retailer Represent, die de shirts leverde, van producent veranderd zonder dat te laten weten. Represent reageert dan weer dat ze bereid zijn om de T-shirts terug te betalen. De opbrengsten van de collectie worden ook volledig doorgestort naar goede doelen die zich inzetten voor die meisjes in de kledingfabrieken.