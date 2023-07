Stijlicoon Jane Birkin op 76 jarige leeftijd overleden: wie was zij en waarom zal ze blijven inspireren?

Ze was het epitoom van de Parijse stijl, was een onverschrokken activiste die opkwam voor mensen- en dierenrechten en inspireerde de creatie van de iconische Hermès Birkin tas: de Frans-Engelse Jane Birkin overleed op 76-jarige leeftijd. Maar wie was deze stijlicoon wiens leven tot de verbeelding spreekt?

De in Engeland geboren Franse zangeres en actrice werd op 16 juli dood aangetroffen in haar woning, melden de Franse media. Het is niet duidelijk waaraan ze precies overleed, maar Birkin kampte al een tijd met gezondheidsproblemen en had onlangs heel wat concerten afgelast.

Vluchtroute naar Frankrijk

Jane Mallory Birkin is op 14 december 1946 geboren in Londen. Haar vader was een Britse legerofficier, haar moeder was actrice Judy Campbell. Op jonge leeftijd trad ze in de voetsporen van haar moeder: ze werd gecast door James Bond-componist John Barry voor een rol in zijn in 1965 uitgebrachte musical Passion flower hotel. Al snel werden de twee verliefd en op haar 19de stapten ze in het huwelijkbootje. Jane en John kregen een dochter, Kate Barry, maar na amper een jaar liep hun relatie op de klippen. “Hij liet hij me zitten, met baby Kate. Godzijdank. Anders sleet ik waarschijnlijk nog mijn dagen met zijn bad te vullen en soepjes te maken voor hem”, vertelt Birkin in 2016 aan Knack Focus. “Ook al leek het me toen de vreselijkste periode uit mijn leven: ik was twintig, in de steek gelaten en had een schat van een baby waar ik voor moest zorgen. Toen ik dankzij mijn rol in Antonioni’s Blow Up (1966) in Frankrijk een rol aangeboden kreeg voor Slogan, heb ik niet geaarzeld. Het was mijn vluchtroute.”

Parisian chic

Serge Gainsbourg, Jane Birkin, haar dochter Kate Barry, en hun baby Charlotte Gainsbourg.

Het is op de set van Slogan dat ze de Franse muzikant Serge Gainsbourg ontmoette, wat het begin werd van een tumultueuze relatie die de rest van haar leven zal beïnvloeden. Samen werkten ze aan muziek en films: hun meest beroemde samenwerking was het nummer “Je t’aime… moi non plus” (1969), dat wereldwijde opschudding veroorzaakte door zijn expliciete en sensuele teksten. Serge en Jane waren het meest invloedrijke koppel van de jaren ‘60 en ‘70. Toch was het niet haar liefdesleven dat de aandacht trok, maar haar kenmerkende stijl die menig hart veroverde.

Birkins stijl was onnavolgbaar. Haar esthetiek was rebels, nonchalant en eenvoudig: ze combineerde op een speelse manier mannelijke en vrouwelijke elementen en omarmde het minimalisme van de jaren ‘60 en ‘70. Haar golvend haar en pony werden een handelsmerk. Ze mixte designerkleding met vintage, kon moeiteloos een eenvoudig shirt en versleten broek combineren met een getailleerde blazer. Ook droeg ze graag korte jurken of bohemian-chic stukken en liep ze rond met overvolle, volumineuze picknickmanden als handtas.

De Birkin bag

Dat laatste trok de aandacht van Jean-Louis Dumas, de voormalige CEO van Hermès. De twee ontmoetten elkaar tijdens een vlucht van Parijs naar Londen. Birkin vetelde Dumas toen dat ze graag een Hermès Kelly zou willen dragen, maar dat ze nooit een tas vindt die groot genoeg is om al haar spullen in te steken. Dumas raakte daardoor geïnspireerd en maakte toen een speciale tas voor haar, die later de Birkin Bag werd.

De Birkin bag, met zijn kenmerkende lusvormige handvatten, is ondertussen uitgegroeid tot een statussymbool en een van de meest gewilde en herkenbare handtassen ter wereld. De basisprijs voor zo’n Birkin is minstens 10.000 dollar, maar sommige zeldzame tassen – zoals de Diamond Himalaya – worden al snel voor meer dan 450.000 dollar verkocht. Terwijl de zeldzame Birkins gretig worden verzameld door beroemdheden als Kylie Jenner of Jennifer Lopez, gaf Jane Birkin doorheen haar leven de voorkeur aan de eenvoudigere modellen. Die versierde ze steeds op bohemian-achtige wijze met kralen, bedeltjes en zelfs activistische boodschappen, waar ze soms kritiek op kreeg.

Activiste in hart en nieren

Maar dat kon Jane niet deren. Naast haar iconische stijl, acteer- en muziekcarrière is ze namelijk haar hele leven betrokken geweest bij humanitaire en sociale rechtvaardigheidskwesties. Zo steunde ze Amnesty International en vocht ze voor dierenrechten. In 2020 vroeg ze Hermès de Birkin Bag te herdopen, nadat PETA berichtte over het gruwelijke lot van krokodillen wiens huid worden gebruikt voor de tassen.

In 1995 reisde ze met een internationale hulporganisatie naar Sarajevo. “Daar heb ik gezien wat trotse, lijdende vrouwen zijn: hun stad lag in puin, maar van hun balkonnetjes maakten ze groentetuinen en uit gordijnen maakten ze nieuwe kleren, terwijl hun kinderen in de kapotgeschoten trappengangen speelden”, vertelde ze Knack Focus in 2016. “Mensen zeggen vaak: je kunt niets doen. Jawel, je kunt altijd iets doen. Al is het maar tonen dat we hen niet vergeten zijn, dat we hen niet in de steek laten. Toen een meisje ginder het gevoel van machteloosheid op mijn gezicht las, zei ze: ‘Je hebt verdriet en medeleven, dat is al heel veel.’ Sindsdien wil ik overal gaan zingen, of het nu Rwanda, Birma of Algerije is, en ik geniet er dubbel van. Elk beetje hoop of verstrooiing telt.”



Birkin werd op 16 juli in haar woning dood aangetroffen. Op sociale media reageert de (mode)wereld enorm bedroefd. ‘Omdat ze vrijheid belichaamde, omdat ze de mooiste woorden in onze taal zong, was Jane Birkin een Frans icoon’, schreef de Franse president Macron.