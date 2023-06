Stefano Gallici aangesteld als nieuwe creatief directeur Ann Demeulemeester

De jonge ontwerper Stefano Gallici, die Ludovic de Saint Sernin opvolgt, zal zijn eerste collectie voor Ann Demeulemeester presenteren op 30 september in Parijs.

De in 1996 geboren ontwerper begon zijn carrière in Antwerpen, als assistent-ontwerper bij Haider Ackermann. In 2018 noemde I-D hem een van de jonge, getalenteerde Italiaanse ontwerpers om in de gaten te houden. Na zijn functie bij Haider Ackermann stapte hij over naar de Antonioli Group in januari 2019. In 2020 startte hij bij Ann Demeulemeester op de mannenafdeling. Het merk werd dat jaar overgenomen door de Antonioli Group, opgericht door Claudio Antonioli. ‘Stefano toonde meteen een sterke dosis creativiteit en een duidelijke visie voor Ann Demeulemeester’, klinkt het bij Antonioli. ‘Hij vertegenwoordigt het DNA van het merk met oog op de toekomst.’

Sinds het vertrek van creatief directeur Sébastien Meunier in juli 2020 werden de collecties van Ann Demeulemeester ontworpen door een intern designteam. Kort daarna onthulde Antonioli dat hij het merk had overgenomen, inclusief het volledige archief, het hoofdkantoor, de flagshipstore in Antwerpen en de showroom in Parijs. Hij stelde Ludovic de Saint Sernin eind 2022 aan als creatief directeur, maar na slechts zes maanden verliet de ontwerper het merk. Gallici neemt de fakkel over.