Op de cover van het septembernummer van de Britse Vogue prijken voetballer Marcus Rashford en model en activiste Adwoa Aboah. Samen stellen ze 'faces of hope' voor, stuk voor stuk activisten die de weg plaveien naar een betere, meer inclusieve samenleving.

De hoofdredacteur van de Britse Vogue, Edward Enningful, geeft in de septembereditie de microfoon door aan activisten van verschillende achtergronden. De aanleiding voor dit nummer is de Black Lives Matter-beweging, die opnieuw op volle toeren draait sinds de moorden op George Floyd, Breonna Taylor en vele andere onschuldige zwarte mensen.

Alle 26 internationale Vogues wijden hun septembernummers dit jaar aan het thema 'hoop', een onderwerp dat tijdens de coronacrisis meer dan welkom is. Voor de Britse hoofdredacteur was het meteen duidelijk dat hij die hoop veruiterlijkt ziet in de dappere mannen en vrouwen die in de bres springen voor een meer rechtvaardige maatschappij.

Verre van saai

Enningful schrijft in zijn edito dat hij ongelooflijk blij is dat activisme terug luid en duidelijk aanwezig is onze huidige maatschappij. 'Ik vind het fantastisch om te zien hoe jongeren de oudere generaties opnieuw het vuur aan de schenen leggen. Dat "sociale rechtvaardigheid" geëvolueerd is van een term die als saai werd gezien naar een concept dat terug deel is gaan uitmaken van ons dagelijks leven doet me enorm veel plezier.'

De leider van de Britse Vogue wil daar dus graag z'n steentje aan bijdragen en het septembernummer als platform voor activisme aanbieden. De zwart-witcover van het nummer werd gemaakt door Misan Harriman, de eerste zwarte mannelijke fotograaf die een cover voor de Britse Vogue op zijn cv kan plaatsen. Ook op de set was een voornamelijk zwart team aanwezig. Vooraan schitteren Adwoa Aboah en Marcus Rashford en in het uitklapbare deel volgen nog achttien andere inspirerende mensen die zich inzetten voor zaken zoals gendergelijkheid, het milieu en de strijd tegen racisme.

Hoopvolle stemmen

De covermodellen werden heel bewust gekozen. Zo zet Marcus Rashford, de 22-jarige voetballer bij Manchester United, zich onophoudelijk in voor de strijd tegen kinderarmoede. Recent nog schreef hij een brief naar de Britse premier Boris Johnson om met klem te vragen dat de armste families in het Verenigd Koninkrijk tijdens de zomer kunnen rekenen op gratis voedselbonnen. Door de coronacrisis was de angst dat kinderen zonder schoolmaaltijden honger zouden lijden tijdens de vakantiemaanden nog sterker aanwezig dan andere jaren. De druk die hij met deze brief zette op Johnson had effect en het 'covid summer food fund' werd in het leven geroepen. 'Ik ben absoluut geen politicus, maar ik heb een stem en een platform dat ik op z'n minst kan gebruiken om vragen te stellen. Als ik me over deze kwestie niet had uitgesproken, zou ik m'n tienjarige zelf teleurgesteld hebben,' licht hij toe in The Guardian.

Adwoa Aboah (28) is niet aan haar eerste Voguecover toe. Het Britse supermodel is een ambassadeur voor mentale gezondheid en feminisme en zorgt met haar platform Gurls Talk voor een veilige plek waar vrouwen zonder stigma's of kritiek zichzelf kunnen zijn. In 2019 kreeg ze haar eigen Barbie naar aanleiding van de 'Shero'-collectie, die de zestigste verjaardag van de beroemde pop in de verf moest zetten.

Verder in het nummer gaat journaliste Afua Hirsch in gesprek met de uitgelichte activisten, waaronder de Brits-Jamaicaanse Doreen Lawrence, de moeder van de vermoorde tiener Stephen Lawrence, de Amerikaanse anti-racismestrijdster Jane Elliott, model en activiste Joan Smalls, politiek activiste Angela Davis en de Soedanese studente Alaa Salah.

