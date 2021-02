Fenty, het modemerk van Rihanna dat sinds 2019 onder de vleugels van de Franse modegroep LVMH zit, staat on hold.

De afgelopen jaren leek het alsof alles wat Rihanna aanraakte in goud veranderde. Met haar make-uplijn Fenty Beauty besliste de popster om radicaal te focussen op diversiteit door meer dan 40 tinten foundation uit te brengen. Dat was toen een unicum in de beautyindustrie, die al jaren kampt met een gigantisch diversiteitsprobleem. Andere merken traden al snel in haar voetsporen.

Hetzelfde gebeurde met haar lingerielijn, Savage X Fenty. De popster maakte komaf met het idee dat catwalkmodellen Victoria's Secret-gewijs allemaal in hetzelfde maatje moeten passen. In plaats daarvan opteerde ze voor een bont allegaartje van modellen, waaronder ook een hoogzwangere vrouw. Haar shows gingen viraal en de kassa rinkelde.

Dat succes trok ook de aandacht van de grote spelers. In 2019 ging de popster in zee met LVMH, de Franse Luxegroep die ook Louis Vuitton, Fendi en Givenchy onder de vleugels heeft, voor de oprichting van haar label Fenty. Dat maakte van Rihanna de eerste zwarte vrouw en de eerste popster met een eigen Europees luxelabel.

Verdacht stil

Na nog geen twee jaar lijkt er een einde te komen aan dat sprookje. In gezamelijk overleg hebben LVMH en Rihanna besloten om Fenty tijdelijk on hold te zetten. Dat is geen verrassing: de geruchten over een mogelijke stopzetting deden al een tijdje de ronde. 'We bevinden ons met Fenty duidelijk nog in een lanceringsfase en we moeten er nog achterkomen wat precies het juiste aanbod is', vertelde CFO Jean-Jacques Guiony in oktober vorig jaar aan modevakvlad WWD.

Al sinds begin dit jaar is het verdacht stil rond het merk. Sinds 1 januari werd er niets meer gepost op sociale media en de laatste collectie dateert van november. In een korte mededeling bevestigde Rihanna ondertussen het nieuws. 'Rihanna en LVMH hebben samen besloten om de activiteiten, die in Europa plaatsvinden, op te schorten in afwachting van betere omstandigheden', klinkt het.

