Dries Van Noten-fans kunnen dit weekend hun slag slaan in Brussel. Een collectie van ruim 400 archiefstukken van de afgelopen twintig jaar wordt dit weekend verkocht in een pop-upshop. De resterende kledij is nadien online te koop.

De pop-upwinkel heeft een bijzonder achtergrondverhaal. Elisabeth, de drijvende kracht achter de winkel, kreeg deze uitgebreide collectie in handen dankzij haar moeder, Anne. Anne verzamelde maar liefst twintig jaar kleding van Dries Van Noten. Het resultaat van die verzamelwoede is een indrukwekkende serie van iconische en vergeten stukken die de evolutie van de ontwerp de afgelopen twee decennia tonen.

Vorig jaar in november overleed Anne aan borstkanker. Elisabeth erfde de hele verzameling, maar de liefde voor Dries Van Noten ging niet over van moeder op dochter. Daarom heeft Elisabeth de handen in elkaar geslagen met Laetitia Jeurrissen, de dochter van de gelijknamige boetiek in Hasselt. In een pop-upwinkel in de hoofdstad wordt alles dit weekend verkocht.

Het gaat om zowel schoenen als kledingstukken van de afgelopen twintig jaar. Voor verkoop werden alle stuks gefotografeerd en gearchiveerd. Via het Instagram-account Heterodoxa.vintage krijg je een sneak peak te zien.

De pop-upwinkel bevindt zich op de Besmelaan 56 in Vorst. Klanten kunnen er terecht van 11 tot 19u. Vooraf een slot reserveren is vereist. Na dit weekend wordt de resterende collectie via de webshop verkocht.

