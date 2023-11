Onze weekendtips voor modefans: stocksale in Gent en kledingruil in Antwerpen

Modefan en nog een gaatje vrij dit weekend? Trek dan naar Gent of Antwerpen voor een stocksale of kledingruil.

SHOPPEN AAN RONDE PRIJZEN IN GENT

Elf Gentse merken slaan de handen in elkaar voor een grotestocksale op zondag 12 november. Juwelenmerk Elisa Lee, Café Costume, Clothilde, Mieke Shop, Wild Muse, Jan Leenknegt, La femme Garniture en Au Nom du Pied bieden een selectie items aan exclusieve prijzen. Het thema? Handgemaakt, lokaal en duurzaam. Grijp dus de kans om deze merken aan ronde prijzen te ontdekken.

Praktisch

Zondag 12 november van 10u tot 15u

ZwartWit: Ottergemsesteenweg Zuid 208, 9000 Gent



KLEDING RUILEN IN ANTWERPEN

In het Antwerpse Havenhuis vindt op zaterdag 11 november een kledingruil plaats, georganiseerd door MUCE. Met MUCE (Muses United for Circular Economy) wil Nina Maat de circulaire economie onder de aandacht brengen. Het evenement is gratis, maar schrijf je wel in via deze link zodat de organisatie weet hoeveel mensen er komen. Merk of maat doet er niet toe, zolang de kledingstukken nog in goede staat zijn en je er iemand anders er blij mee kunt maken. Wat na de verkoop overblijft gaat naar de Kringwinkel. Niks om te ruilen? Geen nood, er zijn ook enkele duurzame merken aanwezig om te leren kennen. Deze kledingruil is bovendien de aftrap van de expo ‘Who is influencing who’ in het Havenhuis over hoe een duurzame, circulaire toekomst eruit kan zien.

Praktisch

Spelregels: geen lingerie, 1 kledingstuk of 1 paar schoenen = 1 jeton waar je iets nieuws mee mag uitkiezen

Zaterdag 11 november van 11u tot 16u30

Havenhuis: Zaha Hadidplein 1, 2030 Antwerpen