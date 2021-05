Als rijzende ster aan het Londense modefirmament lijkt alles wat de Zuid-Koreaanse ontwerper Rejina Pyo aanraakt in goud te veranderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat merken als & Other Stories bij haar komen aankloppen voor een samenwerking. Het resultaat: dromerige en duurzame statementkleren met pofmouwen, ruches en organische lijnen.

Wat maakt deze collectie nu typisch Rejina Pyo?

'Ik denk dat elementen zoals de architectonische pofmouwen in de jurken en de halslijn met ruches mijn stijl erg typeren, net als gedurfde kleuraccenten die knallen tegen de neutrale kleuren van het linnen en organische katoen. Er is een mooie balans tussen de mannelijke tailoring in het pak en meer flatterende vrouwelijke details, zoals vierkante halsuitsnijdingen en de cropping van het jasje.'

© GF/ STORIES

Er wordt veel nadruk gelegd op het gebruik van duurzame materialen. Was dat een vereiste voor jou?

'We zijn ons bewust van het feit dat niet alle vrouwen die van ons merk houden er ook het budget voor hebben. Door samen te werken met & Other Stories konden we in contact komen met dit publiek en wereldwijd toegankelijker worden. Cruciaal was daarbij dat zij zich ook wilden inzetten voor het gebruik van zowel hoogwaardige als duurzaam geproduceerde materialen, wat voor mij en mijn bedrijf erg belangrijk is.'

Denk je dat corona onze manier van kleden blijvend zal beïnvloeden?

'Vrijetijdskleding is momenteel erg populair, maar ik geloof nog steeds dat mode je kan transformeren en je verbeelding kan prikkelen. Ik wil iets maken dat vreugde opwekt. Tegelijkertijd is comfort natuurlijk belangrijk. Als je je goed voelt in een outfit, kan kleding je kracht geven. Mijn hele esthetiek is dus draagbare mode waar je blij van wordt.'

Wat maakt deze collectie nu typisch Rejina Pyo? 'Ik denk dat elementen zoals de architectonische pofmouwen in de jurken en de halslijn met ruches mijn stijl erg typeren, net als gedurfde kleuraccenten die knallen tegen de neutrale kleuren van het linnen en organische katoen. Er is een mooie balans tussen de mannelijke tailoring in het pak en meer flatterende vrouwelijke details, zoals vierkante halsuitsnijdingen en de cropping van het jasje.' Er wordt veel nadruk gelegd op het gebruik van duurzame materialen. Was dat een vereiste voor jou? 'We zijn ons bewust van het feit dat niet alle vrouwen die van ons merk houden er ook het budget voor hebben. Door samen te werken met & Other Stories konden we in contact komen met dit publiek en wereldwijd toegankelijker worden. Cruciaal was daarbij dat zij zich ook wilden inzetten voor het gebruik van zowel hoogwaardige als duurzaam geproduceerde materialen, wat voor mij en mijn bedrijf erg belangrijk is.' Denk je dat corona onze manier van kleden blijvend zal beïnvloeden? 'Vrijetijdskleding is momenteel erg populair, maar ik geloof nog steeds dat mode je kan transformeren en je verbeelding kan prikkelen. Ik wil iets maken dat vreugde opwekt. Tegelijkertijd is comfort natuurlijk belangrijk. Als je je goed voelt in een outfit, kan kleding je kracht geven. Mijn hele esthetiek is dus draagbare mode waar je blij van wordt.'