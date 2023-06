Soldentips: vijf trends voor het najaar die je nu al kunt shoppen

Met dit lijstje koop je tijdens de solden de trends voor volgend seizoen in de huidige collecties.

TREND: het witte hemd

Dit najaar gaat het witte hemd van basisstuk naar eyecatcher. Een opvallende kraag, extra zakken of verrassende coupe geven het item de extra aandacht die het verdient. Een wit hemd is trouwens niet alleen tijdloos, je draagt het ook het hele jaar door.

TREND: grijs

Een grijze muis is niet langer saai, maar trendy. Dit najaar staat de mode in het teken van ‘ingetogen luxe’, met grijs als hoofdkleur. Combineer met een opvallend juweel of kleurrijke accessoires voor wat extra punch.

TREND: bloemenprints

“Florals? For spring? Groundbreaking.” In The Devil Wears Prada is hoofdredacteur Miranda Priestley niet onder de indruk van bloemenprints voor de lente. Voor het najaar zijn bloemen wel verrassend. Ga voor een print in donkere kleuren, zodat die ook dit najaar in je kast kan blijven hangen.

TREND: diep in de zee

Alweer een trend die je gewoonlijk in de zomercollecties terugvindt, maar nu ook voor de winter opduikt. Met dank aan de populariteit van mermaidcore. Populair is het gebruik van schelpen, parels en alle tinten glanzend blauw.

TREND: zilver en goud

Zilver en goud zorgen dit najaar voor wat extra glans in een zee van grijs. Je hoeft je schitterende kleren en accessoires trouwens niet in de kast te houden tot het eindejaar. In combinatie met een casual sweater of jeans draag je ze elke dag.