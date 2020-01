Niki de Schryver lanceerde in 2019 COSH!, een platform om duurzaam shoppen gemakkelijker te maken. Voor 2020 wenst ze iedereen een solidair en eerlijk jaar toe, waarin duurzame ondernemers en modemakers naar waarde worden geschat.

Wauw wat een jaar is 2019 geweest,

We lanceerden COSH! in september 2019 en zijn ontzettend dankbaar dat zoveel pers het heeft opgepikt. De mode-industrie heeft de verandering keihard nodig. Met COSH! willen we consumenten die nog weinig afweten van duurzame mode helpen snel hun weg te vinden naar boetieks die voldoen aan hun persoonlijke budget, smaak en duurzaamheidsvoorkeuren.

Ik dank dan ook iedereen die mee mond-tot-mondreclame verspreidt over COSH!. Het geeft me heel erg veel voldoening om op netwerkevents mensen te ontmoeten die me spontaan aanspreken omdat ze me herkennen of al over COSH! gehoord hebben.

Laat in 2020 overconsumptie geen masker zijn voor de leegte binnenin jezelf

Ik ben dankbaar voor mijn eigen groeiproces en de leerschool in veerkracht, verbinding en vertrouwen die het ondernemerschap me brengt. COSH! is een project dat ontstond uit persoonlijke bewustwording en het besef dat ik positief wou bijdragen met eigen vaardigheden en kennis. Maar in jezelf en je doel blijven geloven en in je eigen flow blijven vertrouwen is een dagdagelijks proces.

Ondernemerschap combineren met een gezin is bikkelhard

Hoe je het ook draait of keert, ondernemerschap in België is bikkelhard. Je hebt torenhoge kosten aan verzekeringen en sociale bijdragen nog voor er inkomsten zijn. Elke euro inkomst wordt te snel belast. Ik zie fantastische steuninitiatieven met minimuminkomens voor werklozen die de stap tot ondernemer zetten, maar ik zie teveel duurzame pioniersprojecten worstelen als de financierings- en personeelsbehoefte groeit. Vooral de ondernemende (alleenstaande) ouders die naast de start-up ook nog met een bijbaan en de zorg voor de kinderen worstelen hebben het moeilijk.

Meer (overheids)steun nodig voor circulaire doorgroeiers

Katrijn van Bouwel beschreef het onlangs erg goed in "Zelfzorg is gezeik": alleenstaanden of tweeverdieners met kinderen, die met moeite het hoofd boven water houden, hebben nood aan steun. Wat is impact-first pionierschap als het niet door de maatschappij mee gedragen en financieel gesteund wordt? Dan is het een druppel op een hete plaat waarbij de ondernemer en de start-up verbrandt. Er zijn heel wat extra kosten, maar geen voordelen voor hardwerkende startende ondernemers.

Overschakelen naar een duurzame economie, dat is duidelijk onze eigen taak

De klimaatmarsen boden een boodschap van hoop. Greta inspireerde ons allen om het nog beter te doen, maar de politiek blijft achter. Voor mij is dit opnieuw een teken dat we de overschakeling naar een duurzamer economisch model zelf moeten realiseren. Elke burger heeft op twee manieren macht: door het uitbrengen van een politieke stem tijdens de verkiezingen en door economische beslissingen te maken die passen bij zijn eigen waarden en normen. Hetzij door te consuminderen, anders te gaan leven of bij voorkeur door zijn geld of energie enkel te spenderen bij mensen en bedrijven die met dezelfde waarden door het leven gaan.

Wat is realistisch op vlak van omschakeling naar duurzame mode?

Het marktaandeel van groene energie is momenteel zestien procent. Van alle kledingretailers heeft echter slecht één procent een duurzaam kledingaanbod. Wat als iedereen die voor duurzame energie kiest, nu ook eens zou kiezen voor eerlijke en duurzame mode?

Hoop omdat wij allen zelf keuzes kunnen maken

Laat 2020 het jaar worden waarin we met ons allen eerst een betere relatie met onszelf en elkaar opbouwen, zodat overconsumptie van te goedkope producten geen masker is voor de leegte binnenin jezelf.

Laat ons consuminderen en enkel daar kopen waar ons hart een vreugdesprongetje van maakt. Laten we enkel daar kopen waar we weten dat onze centen een verschil maken, zoals bijvoorbeeld bij een familiebedrijf en hun eerlijk betaalde werknemers. Onder mijn kerstboom lagen alvast tickets voor mij en m'n dochter voor een lokaal dansoptreden. Zo steun ik ook de culturele sector.

Laat ons eerlijk met elkaar omgaan, en iedereen naar waarde betalen

Laat ons solidair zijn en begripvol naar anderen toe. Koop bij start-ups of bedrijven die het financieel nog moeilijk hebben. Nu kunnen we nog slimme beslissingen maken met onze portefeuille, en zo vermijden dat we volledig afhankelijk worden van grote bedrijven die de planeet kapot maken.

Laat ons eerlijk met elkaar omgaan, en iedereen naar waarde betalen. Een concreet voorbeeld: vermeld de naam van de bedenker als je een citaat of idee gebruikt. En zorg steevast voor een eerlijke energie-uitwisseling tussen wat je van anderen ontvangt en wat je aan de maatschappij van jezelf geeft.

Hoe kan je deze voornemens in 2020 doorvoeren op modevlak?

Reduce: Inventariseer je kleerkast als je de drang voelt naar iets nieuw. Daag jezelf of een vriend(in) uit je outfit te restylen met de kledingstukken die je al hangen hebt. Heb je toch echt iets te kort, neem dan enkele stukken mee naar de winkel (of neem een foto) om zo je nieuwe aankoop perfect te laten passen bij de inhoud van je garderobe. Op deze manier leer je bewuster shoppen en vermijd je impulsaankopen.

Repair: Herstel je versleten kledingstukken. Een goede kleermaker is goud waard!

Kocht je slechts drie maand geleden een trui die nu al verkleurd is? Breng het kledingstuk dan terug naar de winkel. Zo is de winkel of het merk op de hoogte en kan het stappen ondernemen naar een duurzamere productie van hun kledij.

Reuse: Dump je kledij niet na enkele keren dragen maar stel voor jezelf een "draagtijd-doel" in. Velen spreken van "30 wears", maar ik draag mijn kledij gemakkelijk tot vijftig keer. Mijn voorraad kleding blijft wel vijf jaar meegaan. Mijn geliefde hoge hakken, die ik nog wekelijks draag, zijn van seizoen 2007-2008 van Bruno Pieters en Dries van Noten.

Repurpose: Recycleren van je oude kleding begint thuis al: kledingstukken die je echt niet meer mooi vindt, kunnen misschien fantastisch zijn voor iemand anders. Alles wat nog van goede kwaliteit is kan je verzamelen en binnenbrengen in de betere tweedehandswinkel.

Recycle: Kledingstukken uit 100 procent natuurlijke materialen kunnen gemakkelijk verwerkt worden tot grondstoffen voor nieuwe kledingtextiel. Denk maar aan hemden, T-shirts, en jeansbroeken uit katoen of gebreide truien. Op het COSH! - platform kan je de merken en winkels terugvinden die deze kledij herwerken.

Rethink: Als je echt nieuwe stuks nodig hebt, laat je dan niet vangen door de lage prijzen! Denk goed na over wat je koopt. Bij dit denkproces kan COSH! je helpen. Op ons platform kan je aanduiden wat je nodig hebt en COSH! Toont je de merken en winkels waar je ze kunt vinden.

Let's do this, laat 2020 het jaar zijn waarbij we budgetten en onze energie verleggen

COSH! wil budget shiften van niet duurzaam geproduceerde kleding naar duurzame en ethisch geproduceerde mode. Daarmee ondersteunen we ook de lokale handelaar. Dat winkelhieren als woord van het jaar 2019 is uitgeroepen, vinden we dan ook fantastisch.

Helaas bieden niet alle lokale handelaren ethisch verantwoorde producten aan. Velen moeten een evenwicht zoeken tussen het aankoopgedrag van de klant en hun eigen voorkeur naar een betere wereld. Vaak zitten fysieke retailers in een overlevingsfase en moeten ze op zoek gaan naar producten waarmee ze de klant kunnen overtuigen. Ik doe dan ook een warme oproep naar de consument: Blijf of start met bewust consumeren, maar hou dit in je achterhoofd: een hoge prijs is niet altijd een garantie op een ecologisch en ethisch verantwoord product. Laat COSH! Een gids zijn in de wirwar aan producten en reclameboodschappen.