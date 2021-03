Er zijn betere momenten om een merk uit de grond te stampen. Maar deze dappere ondernemers trekken zich niks aan van corona of een slabakkende economie. 'In de eerste lockdown besloot ik er voluit voor te gaan.'

'Ik besloot om mijn talent te gebruiken om de wereld groener te maken'

...

Het idee: creatief activisme, zo omschrijft Sofie Claes haar nieuwe merk Howl. 'Ik leef heel milieubewust en eet veganistisch, maar werkte in een van de meest vervuilende industrieën. Dat wrong', zegt de ontwerpster, bekend om haar sobere, tijdloze stijl. Even overwoog ze om uit de mode te stappen en veganistisch cateraar te worden. 'Maar ik besloot om mijn talent te gebruiken om de wereld beter - en vooral groener - te maken.' Howl lanceerde in december Wolfpacks: basic stukken als T-shirts waarmee Sofie op een breed publiek mikt. Op 18 maart, Recycle Day, lanceert ze haar eerste capsulecollectie met unieke stukken gemaakt uit oude kleding. Seizoenen laat ze links liggen. 'Ik heb het effect van dat moordende tempo van dichtbij gezien: er is te weinig tijd om je designs goed uit te werken.' Van elk verkocht stuk gaat er vijf euro naar de Spaanse vzw Dronecoria, die daarmee een boom plant en garandeert dat die dertig jaar blijft staan. De timing: Sofie Claes droomde al jaren van een duurzaam merk, maar corona bleek het ideale moment. 'Ik wilde deze crisis aangrijpen om naar buiten te komen. Dit kan een kantelmoment zijn voor de mode.' De ontwerper: Sofie Claes (36) studeerde mode in Parijs en Amsterdam. In 2010 startte ze haar eigen label Wolf dat ze in 2014 moest stopzetten. Ze werkte een aantal jaar als patroontekenaar bij onder meer Haider Ackermann en Ann Demeulemeester. Voor Howl werkt Claes samen met haar partner, journalist en schrijver Han Zinzen. 'Hij plakt de juiste woorden op mijn ideeën. Erg fijn, want storytelling is heel belangrijk voor dit merk.' Te koop: Howl hanteert het direct-to-consumermodel en schakelt zo de tussenhandel uit. Momenteel is Howl enkel te koop via de eigen webshop, al plannen ze tegen de zomer ook een pop-upshop zodat twijfelaars kunnen voelen en passen. howl.land Het idee: het merk van Charlotte Thomas bevindt zich op het kruispunt van grafisch ontwerp en textiel. Met haar abstracte patronen - gebaseerd op geometrische vormen en letters - maakte ze een gelimiteerde collectie gebreide truien. De timing: 'De dag voor de eerste lockdown in maart mocht ik mijn truien ophalen bij de producent', aldus Charlotte. 'Slechte timing, want de geplande fotoshoot, bezoeken aan winkels en plannen voor pop-ups vielen in het water. Had ik dit van tevoren geweten, dan had ik de lancering van mijn merk waarschijnlijk uitgesteld. Al verkocht ik uiteindelijk best goed in mijn webshop. En via Instagram vond ik twee verkooppunten.' De ontwerper: de Brusselse Charlotte Thomas (25) studeerde in 2017 af als grafisch ontwerper aan Sint-Lucas in Gent. Daarna volgde ze nog (in verkort traject van twee jaar) de textielrichting. 'Ik hou van de materialiteit en ik vind het fijn om mijn grafische beelden te vertalen naar iets wat je draagt' Inspiratie: 'Inspiratie vind ik in domeinen buiten textiel of mode, zoals bij Memphis-designer Nathalie Du Pasquier, met haar over-the-top combinaties van kleuren en patronen. Ik kijk ook naar de prachtige kleurcombinaties van Sonia Delaunay en naar de artistieke boeken van grafisch ontwerper Paul Ibou. Tot slot haal ik inspiratie uit de werkwijze van choreografe Anne Teresa De Keersmaeker. Haar abstracte bewegingen lijken heel vrij, maar ze werkt met een strenge structuur rasters, lijnen en patronen die houvast geven.' De toekomst: 'Liefst zou ik een textielmerk worden met uiteenlopende producten. Zo ben ik momenteel bezig met interieurtextiel, zoals een plaid, een tapijt of misschien zelfs behang. Want mijn grafische patronen werken goed op groot formaat. Tegen de zomer wil ik graag een nieuw kledingstuk lanceren.' charlottethomas.be Het idee: als woon-werkfietser vond Maren Huysmans nergens geschikte regenkleding. 'Lelijke snit, zweterig of niet gemakkelijk om mee te fietsen', somt ze op. 'Regenkleding wordt ondergewaardeerd, terwijl het een essentieel item is in je garderobe. Zeker in België gebruik je het veel, dus verdient het een goed doordacht ontwerp.' Haar collectie is stijlvol, tijdloos én praktisch. Zo bedacht ze een tailleband zodat je cape niet omhoog waait, lussen om de cape over je stuur te leggen, een capuchon die je zicht niet beperkt en ventilatieopties tegen het zweten. 'Tot op de millimeter precies tekende ik de pasvorm uit. Ik bied vijf maten, zodat het er nooit uitziet als een zak.' De timing: 'En, hoe is het met je jassen?' Het was jarenlang de openingsvraag die Maren overal te horen kreeg. 'Het eerste idee dateert al van dik vijf jaar geleden. Ik werkte eraan met wisselende intensiteit en met veel vallen en opstaan. In de eerste lockdown besloot ik er voluit voor te gaan.' Tussen 23 november en 21 december liep haar Kickstarter-campagne: een crowdfunding waarmee ze bijna 23.000 euro ophaalde om de eerste collectie te produceren. Deze maand worden de eerste jassen geleverd. De ontwerper: Maren Huysmans (29) studeerde in 2013 af als grafisch ontwerper aan Sint-Lucas in Gent. 'Daarna wilde ik graag iets met mijn handen doen.' Ze schoolde zich in volwassenenonderwijs bij tot kleermaker en patroontekenaar. De toekomst: 'De coronacrisis dreef veel mensen op de (elektrische) fiets, wat in mijn voordeel speelt. Deze maand lanceer ik mijn eigen webshop, maar op termijn wil ik ook fysieke verkooppunten. Idealiter belanden mijn jassen zowel in modeboetieks en conceptstores, als bij de betere fietswinkel.' warenhuys.be Corona torpedeerde de carrièreplannen van Janne Landuyt (23), maar zorgde tegelijk voor een nieuwe wending: ze runt nu fulltime haar eigen breigoedlabel dat haar eigen naam draagt. 'In de zomer van 2019 studeerde ik af als textielontwerper, begin 2020 liep ik stage bij het Nederlandse Textielmuseum. Daar leerde ik de industriële kant van het breien. Helaas stopte de stage vroegtijdig door corona. Plots had ik zeeën van tijd, dus begon ik een nieuwe collectie te ontwerpen en te breien', vertelt de Limburgse Landuyt, die momenteel een atelier heeft in Lutgart, de creatieve broedplaats in een voormalige school in Beringen. 'Aan Sint-Lucas was ik al student én zelfstandige. Mijn sjaals en truien verkocht ik vooral aan vriendinnen. Mijn doel was om eerst een paar jaar voor een label te werken, met mijn eigen merk in bijberoep. Maar door corona vond ik geen job.' Omdat ze intussen ook op een groeiende berg truien zat, waagde ze de sprong. Typerend voor haar merk zijn de grafische patronen die ze breit met de Intarsia-techniek en het handwerk op een breimachine. 'Aan één trui ben ik een hele dag bezig. Ik werk op bestelling, na drie weken heb je je trui in huis.' jannelanduyt.be Al haar hele leven zoekt Inge De Muynck (48) naar een uitlaatklep voor haar creativiteit. Met wisselend resultaat. Ze mocht niet naar de modeacademie en haar studie confectie vond ze saai. Haar eigen juwelenmerk Lio was een geslaagd zijproject, maar bleek niet te combineren met een eigen bedrijf, een gezin en een verbouwing. 'Op een dag zei iemand tegen mij: 'Waarom start je geen brillencollectie?' Een lumineus idee, want ik run samen met mijn broer de optiekgroothandel van mijn ouders.' Dat was in 2017. In september 2020 lanceerde ze haar merk Wolfin met optische brillen en zonnebrillen. 'Het zijn geen gekke modellen of felle kleuren, maar monturen die je mooier maken. Bovendien zijn de brillen een vehikel voor storytelling, want Wolfin gaat over empowerment. In de campagne figureren geen modellen, maar échte vrouwen met boeiende verhalen die je leest op de site.' Dit najaar krijgt Wolfin een broertje: Alfa, met herenbrillen. wolfin-eyewear.be Thomas Durin (26) droomde al jaren van zijn eigen modemerk. Hij studeerde marketing en werkte voor luxehuizen in binnen- en buitenland. Tijdens een vakantie in Brazilië, een dik jaar geleden, werden zijn plannen concreter. 'Het is dankzij de lockdown dat mijn merk er nu al is', zegt hij. Zijn eerste collectie is geïnspireerd op Brazilië, wordt volledig duurzaam geproduceerd en is sinds vorige maand te koop op zijn webshop. vanm.be Frustratie is vaak een dankbare voedingsbodem voor ondernemerschap. Ook voor Anneleen De Kegel (33). 'Toen ik pas bevallen was, vond ik nergens een stijlvolle bikini die de steun bood die ik zocht. Maar ook nu ik mijn kilo's weer kwijt ben, zoek ik tevergeefs naar perfect passende badmode in minimalistische ontwerpen zonder drukke prints', aldus De Kegel. Over precies een maand, op 4 april, lanceert ze White Swimwear: een collectie van tien badpakken en bikini's in tijdloze snitten en effen kleuren. Ze zijn gemaakt van econyl: gerecycleerd nylon dat snel droogt en bestand is tegen zonnecrème en chloor. 'Ik gebruik altijd drie lagen stof. Dat maakt het iets duurder, maar het geeft veel extra steun en voorkomt doorschijnen. De snitten zijn zó ontworpen dat het de juiste dingen verhult én accentueert. Mijn doel is vrouwen zelfvertrouwen geven.' Met maten van XS tot XXL mikt White op élke vrouw, ongeacht postuur of leeftijd. white-swimwear.com Haar stijlvolle grootmoeder maakte de modehonger in haar wakker. Toch koos de Brusselse Charlotte Beaude (29) voor een studie interieurarchitectuur en productontwerp. 'In 2018 besloot ik mijn eigen accessoiremerk te starten, geproduceerd in Frankrijk en Italië. Na dik twee jaar voorbereiding lanceerde ik in december 2020 mijn eerste collectie van drie kalfsleren handtassen en een reeks zijden sjaals.' Naast een klassieke handtas biedt ze een doorstikte clutch en een buideltas als relaxter alternatieven. Deze zomer lanceert ze een nieuw model handtas. Daarnaast staan riemen, een strandcollectie en een mannenlijn op de planning. De invloed van haar grootmoeder is duidelijk voelbaar in Beaudes collectie. Die ademt de glamour, elegantie en luxe van weleer. 'Mijn grootmoeder en haar vriendinnen waren altijd onberispelijk gekleed. Die klasse en chic mis ik vandaag in het straatbeeld. Met mijn merk wil ik ze een beetje terugbrengen.' charlotte-beaude.com Wie ooit in Marrakesh is geweest, herinnert zich vast nog Max&Jan: de hipste conceptstore van de medina. Een van de twee oprichters van de winkel (en het gelijknamige modemerk) is de Belg Jan Pauwels (57). Vorig jaar stapte hij uit Max&Jan en keerde hij terug naar België. Hij startte een nieuw label, Archive+, en opende een boetiek in Brugge. 'Na elf jaar Max&Jan was ik toe aan een nieuwe uitdaging', vertelt Pauwels. Archive+ is in de eerste plaats een collectie van linnen basics, in de typische Pauwels-signatuur: oversized en uniseks. 'Het moet vakantie uitstralen, dus zijn er veel lange jurken en kaftanachtige creaties', aldus de ontwerper. 'Naast de linnencollectie maak ik ook unieke stukken: dezelfde modellen, maar in opvallende prints.' instagram.com/the.archive.plus