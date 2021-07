Enkele jaren geleden was er weinig tot geen keuze in de swimwear-afdeling voor vrouwen met een grotere cupmaat. Daar komt nu stilaan verandering in. Het aanbod is niet alleen groter, maar ook jonger én sexyer.

'Een nieuwe bikini kopen om op vakantie te gaan, zou leuk moeten zijn, maar voor mij is het elke keer opnieuw een beproeving', zegt Caroline (39), ambtenaar en moeder van twee. 'Ik heb maat 75G, een grote cup en smalle rug dus, en dat vind je lang niet bij elk merk of in elke winkel. Zelfs als ik naar een gespecialiseerde lingeriezaak ga, hebben ze mijn maat vaak niet. Ik kocht mijn bikini's dus vooral op Britse websites, omdat het aanbod er veel groter is. Maar online is het altijd een beetje gokken naar de maat, ook dat zorgde voor frustraties.'

'Het klopt dat er weinig op de markt was voor vrouwen met een grotere maat', zegt Carole Lambert, Brand Design Manager bij PrimaDonna. 'Wij hoorden van onze klanten dat ze onze gladde beha's kochten om als bikini te dragen, of dat ze een bikinisluiting op een gewone beha zetten. In 2015 zijn we daarom met PrimaDonna Swim begonnen, van maat 75B tot 95I. We hadden toen nauwelijks concurrenten. Omdat die collectie zo goed liep, ook voor de kleinere maten binnen het PrimaDonna-gamma, zijn we twee jaar later met Marie Jo Swim begonnen. '

© Chantelle

Vandevelde, het Belgische bedrijf achter PrimaDonna en Marie Jo, begon met badmode voor grote maten en breidde later verder uit. De omgekeerde beweging van wat de meeste merken doen. Hoe komt het dat vrouwen met een maatje meer zo lang genegeerd werden? 'Bij Hunkemoller was het vooral een kwestie van marketing', zegt Patricia Beurskens, Global Head of Design van het Nederlandse lingerieketen. 'We hebben al een tijd een behoorlijk sterk aanbod grote maten, alleen communiceerden we er niet over. Vorig jaar kwam daar verandering in door de samenwerking met Danielle van Grondelle, Nederlands eerste curvy topmodel. Die collab hebben we deze zomer herhaald, omdat er zo veel positieve reacties op kwamen van vrouwen die zich eindelijk 'gezien' voelen.'

Meer durven

Het gebrek aan keuze was lang niet het enige probleem. Ook het design liet vaak te wensen over. 'Als ik een beha koop, moet die vooral goed zitten en voldoende steun geven. Zeker na twee zwangerschappen. Ik lig minder wakker van het ontwerp', zegt Caroline. 'Voor een bikini is dat anders. Ik wil niet alleen blij zijn met de fit, maar ook met het design. Dat klinkt eenvoudig, maar is het niet als je mijn maat hebt. Ofwel is het ontworpen met een oudere dame in gedachten, ofwel met het idee dat een vrouw met curves alles wil verbergen. Ik wil, bijvoorbeeld, geen broekje tot onder mijn oksels met een verhullende band over de buik. Ik heb geen buikje en een ronde bips, daar wil ik mee kunnen pronken. Al mijn bikini's zijn daarom effen zwart, omdat ik er dan bij een keten een eenvoudig, zwart bikinibroekje kan bijkopen.'

PrimaDonna Swim © GF

'Er is een groot verschil tussen het ontwerpen van lingerie en swimwear', zegt Carole van PrimaDonna. 'Lingerie koop je met je hoofd en je hart. Swimwear enkel met je hart: je hebt een crush op een setje of niet. De druk om er goed uit te zien is groter. Zes jaar geleden zijn wij klein begonnen. In het begin was de beenuitsnijding van een broekje bijvoorbeeld nog tamelijk conservatief, nu kunnen we daar veel verder in gaan. Elk seizoen gaan we een stapje verder, omdat we merken dat onze klanten dat willen. Hoe feller, hoe liever. Een lijn als 'Kiribati', met een dierenprintje, diepe decolleté en hoog uitgesneden broekje zou drie jaar geleden ondenkbaar geweest zijn. Zowel wij, als onze klanten durven meer.'

'We hebben veel geleerd van onze samenwerking met Danielle', zegt Patricia van Hunkemöller. 'Want we hadden die grotere maten wel, maar het design stond nog niet op punt. Danielle heeft ons gepusht om het wat sexyer en meer fashion te maken. Waarom zou een vrouw met een maatje meer geen hip printje willen?'

Sexy's back

'De belangrijkste trend die we vaststellen, zowel in de swimwear als in de lingerie, is de terugkeer van alles wat sexy is. Het wordt niet langer gezien als vulgair en dat is geweldig nieuws. Vrouwen zitten vandaag beter in hun vel. Dat komt volgens ons door een aantal factoren: de body positivity-beweging die vrouwen aanzet om fier te zijn op je lijf, ongeacht je maat. Maar ook door wat wij 'soft feminism' noemen. Vrouwen willen weer eerst zichzelf plezieren als ze lingerie of swimwear kopen, en niet hun partner. Het kan hen veel minder schelen wat een ander denkt. Wij merken dat echt bij onze klanten en we zijn fier dat we daar deel van mogen uitmaken.'

'Sexy, hoog uitgesneden broekjes, zoals ze in de jaren tachtig en negentig populair waren, zijn weer helemaal terug', bevestigt ook Patricia. 'Ook curvy vrouwen zijn er dol op en voelen er zich comfortabel in. Al geldt dat natuurlijk niet voor iedereen. Het verschil zit hem in de bewustwording. Wij, als merk, zijn veel bewuster bezig met wat onze curvy klanten willen. We zullen niet enkel nog samenwerkingen doen met iemand als Doutzen Kroes of Sylvie Meis, maar ook met een Danielle.'

Die bewustwording leeft ook bij andere merken. 'De body positivity-beweging heeft veel merken wakker geschud. Dat kunnen wij alleen maar aanmoedigen. Het zorgt voor een gezonde concurrentie en dat kan de klant alleen maar ten goede komen.'

Ook Caroline merkt dat er in de swimwear-afdeling meer aandacht is voor vrouwen met een grotere cupmaat. 'Sinds een paar jaar merk ik dat het aanbod groter wordt. Elke zomer is er wel een merk dat zijn matengamma uitbreidt of komt er een nieuw merkje bij. Maar nog belangrijker: het mag ook allemaal wat jonger en gedurfder. In vergelijking met vijf jaar geleden is mijn zoektocht veel gemakkelijker geworden. Ik kan nu echt kiezen voor iets dat ik mooi vind, en niet settelen voor iets dat past.'

