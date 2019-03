Luistertip: een laatste gesprek met mode-icoon Karl Lagerfeld

De podcastreeks 'Métier Class by CHANEL' nodigt je uit om via gesprekken met Lagerfelds trouwe entourage achter de schermen te kijken bij het modehuis. Aan het woord komen onder andere Bruno Pavlovsky, president of fashion bij Chanel, Amanda Harlech, goede vriendin van Karl Lagerfeld, alsook trouwe ambassadeur Pharell Williams.

Voor de eerste aflevering zat journalist Tyler Brûlé samen met 'Kaiser' Karl, om vast te leggen wat één van zijn laatste interviews ooit zou worden. Het gesprek werd opgenomen op de Chanel Métiers d'Art Paris-New York show afgelopen december. De aflevering, 41 minuten lang, onthult de geheimen van Chanel onder leiding van Karl Lagerfeld.

Delen Ik kijk niet te veel naar andere dingen. Je doodt je eigen verbeelding. Karl Lagerfeld

We leren bij over Lagerfelds indruk op de invloed van sociale netwerken: 'Andere bedrijven kunnen het doen, maar ik wil geen tijd besteden aan dingen die ik onnuttig vind. Ook geeft hij zijn visie op de geheimen achter het creatieve proces: 'Ik kijk niet te veel naar andere dingen. Je doodt je eigen verbeelding. Verbeelding is iets wat je moet cultiveren. Wanneer ik mijn ogen sluit, kan ik urenlang mijn eigen films blijven draaien.'

De twee reflecteren ook over hoe jongere creatievelingen steeds meer op hun apparaten vertrouwen om taken te kunnen uitvoeren, terwijl Lagerfeld trots analoog werkte. 'Voor de 18e eeuw was er geen slechte smaak', aldus Lagerfeld. 'Ik denk niet dat ze niet altijd de grootste intellectuele inspanning leveren.'

Métier Class by CHANEL is een perfect moment om de overleden ontwerper en zijn onverbloemde uitspraken te herdenken.