Kringwinkel lanceert kledingcollectie voor Antwerp Pride

Nog op zoek naar een outfit voor de Pride in Antwerpen? De Kringwinkel zorgt voor 50 gezeefdrukte stuks om stijlvol en duurzaam voor de dag te komen.

Woensdag 9 augustus starten de Pride Days in de Antwerpse Kringwinkels, de shops die tweedehands items verkopen en sociale tewerkstelling bieden. ‘Iedereen verdient gelijke kansen en een veilige omgeving,’ klinkt het bij algemeen directeur Hans Tops. Het is voor de organisatie van Kringwinkel belangrijk dat iedereen zich er thuis voelt, ook mensen die deel uitmaken van de LGBTQIA+-gemeenschap. ‘Daarom vieren we dit jaar ook weer Antwerp Pride’, aldus Tops. ‘Zo schenken we extra aandacht aan deze mooie en belangrijke boodschap.’

Tijdens de Pride Days voorzien alle Antwerpse Kringwinkels extra feestkledij en accessoires. Er is ook een eigen Pride collectie, met 50 unieke gezeefdrukte stuks. Voor deze prints werden inclusieve boodschappen geselecteerd. De opbrengst van de collectie gaat naar het project ANNO, binnen de werking van Het Roze Huis Antwerpen. ANNO is een ontmoetingsmoment in Antwerpen voor LGBTQIA+-personen met een divers-culturele achtergrond.

Op vrijdag 11 augustus is er ook Pride Night in Kringwinkel Centrum. Je kunt die avond de collectie ontdekken in een feestsfeer. Op de Pride Parade is de Kringwinkel ook aanwezig met een eigen praalwagen.



Zaterdag 11/8 – Pride Night

Kringwinkel Antwerpen Centrum, Lange Koepoortstraat 39