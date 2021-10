In de nasleep van de coronacrisis staat er in ons land een leger nieuwe ontwerpers klaar. Tijdens de Week van de Belgische Mode zetten we op Weekend.be elke dag een opvallende nieuwkomer in de schijnwerpers. Vandaag: Margot Bissar van Atelier Margo.

Atelier Margo is een Belgisch kledingmerk dat tijdloze en stijlvolle kleding voor vrouwen creëert. Ontwerpster Margot bedenkt, ontwerpt en maakt alle creaties in haar atelier in Brussel. Het merk zweert bij de slow fashion filosofie en produceert kleine collecties en maatwerk.

DE START

Margot is een autodidact, die met doorzettingsvermogen en liefde voor perfect zittende kleding haar eigen label startte. 'Ik heb geen modeopleiding genoten, maar ik vind het heel leuk om bij te leren. Ik neem er ook echt mijn tijd voor en geniet van de traagheid van het proces. Zo laat ik mijn merk ook groeien: op mijn eigen ritme, stap voor stap.'

De drang om iets met haar handen te maken, dreef Margot naar de mode. 'Ik zocht een stage bij een Belgisch modemerk en ontdekte daar dat ik elke stap van het proces even fantastisch vond. Van inspiratie zoeken en moodboards maken tot het tekenen van patronen en achter de naaimachine kruipen.'

In het verleden kreeg de ontwerpster al aanvragen van boetieks om haar creaties te verkopen. 'Ik was toen nog te jong en had niet genoeg ervaring. Ik heb eerst in een kledingwinkel gewerkt om geld te verdienen en in mijn vrije tijd bij te leren over kleding maken.' De coronapandemie zorgde voor een duwtje in de rug. 'Ik vond het vreselijk om niks om handen te hebben en gewoon thuis te zitten, dus startte ik met mijn eerste echte collectie en dropte die online,' vertelt Margot. Intussen maakte ze ook eigenhandig een eigen webshop. 'Ik kreeg de hulp van een vriendin, want ik had nog nooit een website gemaakt. Alles zelf doen vind ik verfrissend.'

Atelier Margo © GF

SLOW FASHION

'Ik produceer bewust niet te veel. We moeten beter nadenken over wat het waard is om gemaakt te worden en wat niet. Bovendien is het ook niet nodig om heel de mode-industrie te verplaatsen naar landen zoals China. Bepaalde zaken kunnen perfect terug lokaal worden geproduceerd. Dat overschotten van modeketens gewoon op de brandstapel of vuilnisbelt terechtkomen is wraakroepend. Ik probeer m'n steentje bij te dragen door verspilling te vermijden,' klinkt het.

Zowel in de manier van ontwerpen als produceren denkt Margot na over de meest duurzame opties. 'Ik ontwerp niet volgens de seizoenen, blijf weg van overwaaiende trends en volg mijn instinct. Door simpele en tijdloze kleding te maken, passen mijn ontwerpen bij een brede waaier aan mensen. Ook zal ik er altijd voor zorgen dat mijn kleding super comfortabel is. Als je een handgemaakt stuk koopt, betaal je daar een hogere prijs voor. Dan moet alles ook perfect zijn.'

De verkoop van Atelier Margo-stuks wordt nauwgezet opgevolgd en geanalyseerd. 'Bepaalde ontwerpen en snits zijn populair, andere scoren minder goed. Ik pas mijn volgende productie hierop aan. Het heeft geen nut kleding te maken die mensen niet willen dragen.'

De ontwerpen van Atelier Margo worden gemaakt van deadstock stoffen (overstock van andere merken) en vintage vondsten. Komt er een bestelling binnen, dan gaat Margot aan de slag. 'Dat houdt in dat alle creaties gelimiteerd zijn in oplage en dat er geen overstock is. Sommige stuks zijn echt compleet uniek. Zo kreeg ik onlangs stoffen van een vriendin van mijn oma. Ze was vroeger kledingmaakster en had nog wollen stof over. Ik heb er een jas mee gemaakt, een pièce unique. Soms koop ik ook grote, vintage mannenjassen en maak er twee vrouwenjassen van,' licht Margot toe.

Atelier Margo © GF

TOEKOMSTMUZIEK

Momenteel verkoopt Atelier Margo enkel via de webshop van het merk. 'In de toekomst zou ik het wel zien zitten om in specifieke winkels te liggen waar goed nagedacht wordt over welke merken worden ingekocht. Nu ben ik er nog niet klaar voor en ik wil dit ook niet overhaasten.'

'Het liefst zou ik ook mijn eigen winkel hebben, met m'n atelier ernaast of achteraan in de shop. Dat zou ideaal zijn voor mijn manier van werken. Als er bij aankoop aanpassingen moeten gebeuren om de maat precies te laten kloppen, kan dat meteen in het atelier.'

'Groeien als business betekent voor mij groeien op een slow fashion manier. Deze manier van aanpak zie ik als de enige realistische toekomst voor de modesector.'

Atelier Margo © GF

IN HET KORT: MARGO BISSAR Kijkt op naar.... Ontwerpster Phoebe Philo. Haar stijl is fantastisch. Eet graag bij... Het Japanse restaurant Yamayu Santatsu in Brussel. Ik zou er de hele dag kunnen eten. Het interieur is super simpel, maar het eten is fantastisch. Drinkt graag koffie bij... Vlak naast mijn workshop is er een fitness, Animo Studios, waar ze ook lekkere koffie maken. Hier spring ik geregeld binnen. Shopt graag bij... De vintagewinkels in Antwerpen. Ik koop niet zo vaak nieuwe kleding, maar als ik iets koop, kies is voor iets ethisch en kwalitatief.

Bij Kure in Brussel hebben ze ook een hele goede selectie van high end merken.

Smets in Brussel weet er ook altijd de originele stuks uit te kiezen. Vond dit boek geweldig.... 'Sorcières: La puissance invaincue des femmes' van Mona Chollet. Een heel interessant boek over de positie van de vrouw in onze maatschappij. Vindt rust door... Mijn hond. Ik heb hem nog maar net en neem hem mee naar mijn atelier. Gaan wandelen met hem in de natuur is heel ontspannend. Ik woon in Brussel, maar ben opgegroeid op het platteland. Ik heb dus af en toe een injectie van groen nodig. Mijmert weg bij de foto's van... Slim Aarons, Jean-François Lepage, Helmut Lang en Mous Lamrabat Is onder de indruk van de architecturale parels van... Ricardo Bofill Vindt de werken van deze kunstenaars prachtig.... Schilder David Hockney en beeldhouwer Émile Gilioli Bezoekt graag... Libanon, het land van mijn vader. Het gaat er momenteel niet goed mee, maar het is zo'n prachtig land. Je hebt de zee en de bergen vlakbij. Het patrimonium is enorm divers, je vindt er indrukwekkende kunst, heerlijk eten en fantastische mensen. Mijn hart bloedt voor de Libanezen op dit moment. Alles is super duur momenteel. Hygiënische producten voor vrouwen zijn bijvoorbeeld onbetaalbaar geworden, enorm tragisch. Zweert bij deze waarden.... Wees lief voor jezelf en voor anderen. Als je anderen goed behandelt, zal je ook goed behandeld worden. Ik ben heel empathisch, soms een beetje te veel (lacht). Vond deze televisieseries de moeite... Years & Years. Een beetje angstaanjagend, maar ook heel goed gemaakt. Het komt heel dicht bij de realiteit.

Mad Men blijft een van de beste reeksen die gemaakt is. De outfits en acteerprestaties zijn fantastisch.

Handmaid's Tale: ook niet om vrolijk van te worden, maar heel sterk.

Te koop via ateliermargo.com

Atelier Margo is een Belgisch kledingmerk dat tijdloze en stijlvolle kleding voor vrouwen creëert. Ontwerpster Margot bedenkt, ontwerpt en maakt alle creaties in haar atelier in Brussel. Het merk zweert bij de slow fashion filosofie en produceert kleine collecties en maatwerk.Margot is een autodidact, die met doorzettingsvermogen en liefde voor perfect zittende kleding haar eigen label startte. 'Ik heb geen modeopleiding genoten, maar ik vind het heel leuk om bij te leren. Ik neem er ook echt mijn tijd voor en geniet van de traagheid van het proces. Zo laat ik mijn merk ook groeien: op mijn eigen ritme, stap voor stap.' De drang om iets met haar handen te maken, dreef Margot naar de mode. 'Ik zocht een stage bij een Belgisch modemerk en ontdekte daar dat ik elke stap van het proces even fantastisch vond. Van inspiratie zoeken en moodboards maken tot het tekenen van patronen en achter de naaimachine kruipen.' In het verleden kreeg de ontwerpster al aanvragen van boetieks om haar creaties te verkopen. 'Ik was toen nog te jong en had niet genoeg ervaring. Ik heb eerst in een kledingwinkel gewerkt om geld te verdienen en in mijn vrije tijd bij te leren over kleding maken.' De coronapandemie zorgde voor een duwtje in de rug. 'Ik vond het vreselijk om niks om handen te hebben en gewoon thuis te zitten, dus startte ik met mijn eerste echte collectie en dropte die online,' vertelt Margot. Intussen maakte ze ook eigenhandig een eigen webshop. 'Ik kreeg de hulp van een vriendin, want ik had nog nooit een website gemaakt. Alles zelf doen vind ik verfrissend.' 'Ik produceer bewust niet te veel. We moeten beter nadenken over wat het waard is om gemaakt te worden en wat niet. Bovendien is het ook niet nodig om heel de mode-industrie te verplaatsen naar landen zoals China. Bepaalde zaken kunnen perfect terug lokaal worden geproduceerd. Dat overschotten van modeketens gewoon op de brandstapel of vuilnisbelt terechtkomen is wraakroepend. Ik probeer m'n steentje bij te dragen door verspilling te vermijden,' klinkt het. Zowel in de manier van ontwerpen als produceren denkt Margot na over de meest duurzame opties. 'Ik ontwerp niet volgens de seizoenen, blijf weg van overwaaiende trends en volg mijn instinct. Door simpele en tijdloze kleding te maken, passen mijn ontwerpen bij een brede waaier aan mensen. Ook zal ik er altijd voor zorgen dat mijn kleding super comfortabel is. Als je een handgemaakt stuk koopt, betaal je daar een hogere prijs voor. Dan moet alles ook perfect zijn.' De verkoop van Atelier Margo-stuks wordt nauwgezet opgevolgd en geanalyseerd. 'Bepaalde ontwerpen en snits zijn populair, andere scoren minder goed. Ik pas mijn volgende productie hierop aan. Het heeft geen nut kleding te maken die mensen niet willen dragen.' De ontwerpen van Atelier Margo worden gemaakt van deadstock stoffen (overstock van andere merken) en vintage vondsten. Komt er een bestelling binnen, dan gaat Margot aan de slag. 'Dat houdt in dat alle creaties gelimiteerd zijn in oplage en dat er geen overstock is. Sommige stuks zijn echt compleet uniek. Zo kreeg ik onlangs stoffen van een vriendin van mijn oma. Ze was vroeger kledingmaakster en had nog wollen stof over. Ik heb er een jas mee gemaakt, een pièce unique. Soms koop ik ook grote, vintage mannenjassen en maak er twee vrouwenjassen van,' licht Margot toe. Momenteel verkoopt Atelier Margo enkel via de webshop van het merk. 'In de toekomst zou ik het wel zien zitten om in specifieke winkels te liggen waar goed nagedacht wordt over welke merken worden ingekocht. Nu ben ik er nog niet klaar voor en ik wil dit ook niet overhaasten.' 'Het liefst zou ik ook mijn eigen winkel hebben, met m'n atelier ernaast of achteraan in de shop. Dat zou ideaal zijn voor mijn manier van werken. Als er bij aankoop aanpassingen moeten gebeuren om de maat precies te laten kloppen, kan dat meteen in het atelier.''Groeien als business betekent voor mij groeien op een slow fashion manier. Deze manier van aanpak zie ik als de enige realistische toekomst voor de modesector.'Te koop via ateliermargo.com