De Japanse strijd tegen de hogehakkencultuur op de werkvloer veroorzaakt een parlementair debat.

Het begon allemaal met een tweet van Yumi Ishikawa (32), Japanse actrice en freelance schrijfster. Ze schreef: 'Ik hoop dat er een dag komt dat vrouwen niet verplicht worden om hoge hakken te dragen op de werkvloer. Waarom moeten wij onze voeten pijnigen terwijl mannen wel op platte schoenen mogen werken?'. De tweet kreeg zeer veel respons, waardoor Ishikawa een petitie lanceerde tegen het verplicht dragen van hoge hakken op het werk.

Die petitie markeerde het begin van de #KuToo-Campagne. De hashtag is een combinatie van de Japanse woorden 'kutsu' (schoenen), 'kutsuu' (pijn) en de #MeToo-beweging. Het werpt licht op de genderdiscriminatie die vrouwen op hun werkplek moeten verduren. Japanse vrouwen zijn niet wettelijk verplicht hakken te dragen, maar het is een ongeschreven regel. Campagnevoerders willen die discriminatie nu verbieden.

Wetgevend verbod

De Britse krant The Guardian liet weten dat Ishikawa gesproken heeft met ambtenaren van het arbeidsministerie. 'We hebben een verzoekschrift ingediend waarin we vragen naar de invoering van een verbod. Het moet werkgevers verbieden vrouwen te dwingen om hakken te dragen.' De petitie zorgt niet enkel voor wereldwijde steun en erkenning, maar ook voor een parlementair debat in Japan. Zo reageerde de Japanse minister van Werk, Takumi Nemoto, dat 'hoge hakken noodzakelijk en gepast zijn op de werkvloer.'

Ishikawa legt uit in de Japanse media waarom de hogehakkencultuur moet verdwijnen: 'Ook dingen die gezien worden als goede manieren kunnen genderdiscriminerend zijn. Het is niet aanvaardbaar dat enkel vrouwen pijnlijk schoeisel moeten dragen op het werk.' Een regeringsambtenaar die de petitie behandelt gaf aan dat het voor de overheid moeilijk is om 'een grens te trekken tussen dingen die het moet verbieden en dingen die werknemers en werkgevers onder elkaar moeten bespreken.'

Campagnevoeders geven aan dat de dresscode voor zowel vrouwen als mannen losser moet zijn. Waar vrouwen verplicht zijn om hakken te dragen, moeten mannen dag in dag uit een pak dragen.