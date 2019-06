Van sportschoen tot statussymbool: waarom de sneaker populairder is dan ooit

Zowat iedereen heeft wel een paar witte sneakers. Vaak niet ouder dan een jaar of vijf. Want het is aan die snelheid dat de sportschoen zo populair werd dat hij uitgroeide tot statussymbool.

Nike Hyperdunk Off-White sneakers © KARMEN AYVAZYAN