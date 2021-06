Israël heeft woensdag bij ministerieel besluit elke handel in bont van dieren voor mode verboden, zo heeft het ministerie van Milieu bekendgemaakt. Daarmee wordt Israël het eerste land dat zo'n strikte wetgeving goedkeurt.

'De handel in pels van dieren, import en export, wordt verboden, behalve voor onderzoek, onderwijs en sommige religieuze tradities', deelde het ministerie mee. Het preciseert in de mededeling dat het verbod over zes maanden van kracht wordt. Het gebruik van bont voor de 'sjtreimel', de hoed met bont die sommige ultraorthodoxe joden dragen, blijft toegestaan.

'De bontindustrie veroorzaakt onvoorstelbaar leed bij de dieren en dit besluit zal de Israëlische modehandel transformeren door hem te verbeteren op het vlak van naleving van milieunormen', zegt minister van Milieu Gila Gamliel in de mededeling.

'Historisch gebaar'

Het ministerie verspreidde ook een brief van Jane Halevy-Moreno, de directrice van de internationale antibontcoalitie IAFC (International Anti-Fur Coalition), waarin ze het ministerieel besluit als een 'historisch gebaar' toejuicht. 'Israël is het eerste land ter wereld dat zijn deuren sluit voor deze wrede industrie', schrijft Halevy-Moreno.

Israël verbood in 1976 al het kweken van dieren voor hun pels.

