Is duurzaam shoppen een illusie? 'De mode-industrie is hypocriet'

Mare Hotterbeekx Journalist & Chef Online

Hoe verzoen je een duurzame levensstijl met een passie voor mode? Op die vraag proberen Ilse Cornelissens en ontwerpster Mara Hoffman een antwoord te formuleren tijdens een interview in Graanmarkt 13. 'Het oude consumptiemodel is dood. We moeten onze klanten heropvoeden.'

De Amerikaanse ontwerpster Mara Hoffman © Foto R.V.

De modeweken zijn net achter de rug. Nieuwe trends, verrassende samenwerkingen en atypische collecties passeerden de revue. Dat was interessant en leuk, maar ook confronterend. Parallel met de modeweken ontstond er op straat immers een protestbeweging. Eentje die zich installeerde aan de ingang van fancy showlocaties om daar het publiek met de neus op de feiten te drukken. Over de vervuilende mode-industrie en de lelijke afvalberg die ze veroorzaakt.

