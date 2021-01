Slaapzakjassen, kussentassen, marsmallowhaarbanden en puffersofa's die uitnodigen tot vrijwillige quarantaine: gewatteerde items veroveren elk lifestylesegment.

Wat begon als een functionele bodywarmer die de weg vond van de skipiste naar de catwalk, groeide uit tot een lawine aan donzige items. Zelfs zomerse temperaturen kunnen de trend niet temperen. Zo brengt Louis Vuitton dit voorjaar mollige Pillow Comfort Ankle Boots uit, terwijl Fendi ons warm houdt met een luxueuze dekbedcape. Gucci brengt deze maand samen met The North Face een collectie uit geïnspireerd op ontwerpen van het outdoorlabel uit de jaren zeventig. En ook onze Christian Wijnants gaat begin 2021 voor sjaals, tassen en jassen van dons. Die hang naar dons is namelijk meer dan een modieuze oprisping. De 'Michelin-jas' keerde al enkele winters geleden terug, in het kielzog van de 'gorpcore'-trend waardoor functionele outdoorkleding ook naast berg en bos gepermitteerd is. Intussen is echter zowat iedereen in de ban van de puffer, inclusief het designsegment. Zo bouwde Muller Van Severen 'The Pillow Sofa' met de gelijknamige tassen van Kassl Editions en tekende de Britse Faye Toogood een 'Puffy Chair' voor de Deense designstudio Hem. Trendwatcher Hilde Francq schrijft die alomtegenwoordigheid van het materiaal toe aan maatschappelijke thema's die al enkele jaren spelen, maar aan sterkte wonnen door de pandemie. Al voor de coronacrisis stelde Francq vast dat vooral jongeren zich bedreigd voelen: 'Ze voelen dat ze geen controle hebben over hun leven en focussen daarom op de punten die ze wel in de hand hebben, zoals gezonder eten, sporten, grote aandacht voor mentale gezondheid. In de mode vertaalt dat zich in de keuze voor tactiele, comforting materialen. Vandaag wordt de gezondheid nog meer bedreigd door corona, de economie krijgt klappen, de klimaatopwarming blijft spelen... Al die negatieve berichten maken dat we nood hebben aan bescherming. In ons trendrapport voor de voorbije winter gebruikten we de grot als metafoor: de buitenkant van ons huis willen we 'ruw' houden, als een soort bolster, zodat we die onveiligheid buitenhouden. Binnen gaan we daarentegen op zoek naar extra comfort als een vorm van bescherming: we willen onszelf letterlijk en figuurlijk in de watten leggen.' 'Pufferjassen, in al hun vormen, zijn al langer in de mode, maar de toepassing van het materiaal voor accessoires en interieuritems is recenter', stelt ook Francq vast. Andere malse materialen doen het eveneens goed: 'De lockdowns versterken de zoektocht naar geborgenheid en veiligheid: mensen willen een warm interieur, met zachte materialen en een hoge aaibaarheidsfactor. Bovendien draag je thuis geen hakken maar fluffy homewear - kijk maar naar het enorme gamma aan gebreid en wollen schoeisel in de rekken bij Zara. Het is een trend die gedreven wordt door een primaire reflex - de zoektocht naar veiligheid en bescherming.'