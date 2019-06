In beeld: het eindejaarsdefilé van de Antwerpse Modeafdeling

'Het blijft altijd een uitdaging om alle werken van de studenten te brengen. Onze show is een van de langste ter wereld', aldus Van Beirendonck. 'We moeten creatieve manieren vinden om de aandacht vast te houden. Dat doen we dit jaar door de scenografie en de muziek.'

Drie van de dertien masterstudenten zijn Belg, de rest komt onder andere uit China, Letland, Nederland en Zweden. Bekijk de opvallendste creaties hieronder.







Het eindejaarsdefilé van de Modeacademie © Belga Image Enkele beelden uit de catwalkshow van de masterstudenten.







