Terwijl verschillende universiteiten en hogescholen hun proclamaties schrappen door het coronavirus, besloot de Antwerpse Modeacademie haar jaarlijkse eindejaarsdefilé toch te laten doorgaan, zij het in een aangepaste, digitale vorm. 'Hier waren we zelfs voor de crisis al over aan het nadenken', vertelt opleidingshoofd Walter Van Beirendonck.

De voorbije weken timmerde de academie aan een online platform waar op 27 juni een digitale catwalk de collecties van alle bachelor- en masterstudenten zal presenteren. 'Het defilé is voor ons en onze studenten het hoogtepunt waar een heel jaar naartoe gewerkt wordt, dus waren we vastbesloten om hen die zichtbaarheid en dat verdiende moment in de spotlights te geven', legt opleidingshoofd Walter Van Beirendonck uit. 'Het is een nieuwe, volgende stap waar we zelfs voor de crisis al over aan het nadenken waren.'

Het resultaat is een avondvullend digitaal programma waarin het werk van 122 bachelors en 9 masterstudenten centraal staat, aangevuld met bijdragen van oud-studenten en internationale professionals. 'Aanvankelijk was er natuurlijk ontgoocheling omdat de 'klassieke' show niet kon plaatsvinden, ' vertelt Van Beirendonck, 'maar tijdens het uitwerken van het online platform hebben onze studenten vol overgave gewerkt aan hun materiaal en geëxperimenteerd met de mogelijkheden, met verrassende resultaten als gevolg. Een voorsmaakje hiervan zijn de campagnebeelden door Willy Vanderperre en Olivier Rizzo die met de masterstudenten aan het begin van de lockdownperiode werden geshoot.'

In kostuum achter de pc

Masterstudent Nico Verhaegen (27) is alvast erg enthousiast over het nieuwe format. 'Ik was één dag teleurgesteld, tot ik besefte dat dit in zekere zin beter is voor mij. Het gaf me de tijd om na te denken over hoe ik mijn collectie wilde tonen. Ik heb het gevoel dat ik dankzij de 3D-animatie die ik maakte meer van mijn wereld kan meegeven.' Ook master Marie Martens (26) bekijkt het experiment positief: 'Het is een kwestie van alles in perspectief te plaatsen. Je kijkt al jaren uit naar je mastershow, maar veiligheid primeert. Het bood ons de kans om te zoeken naar leuke, alternatieve manieren om onze collecties te presenteren. Aangezien mensen de show van thuis zullen kunnen volgen, is het bereik bovendien misschien zelfs groter dan bij een gewone show.'

De Brusselse modeopleiding La Cambre liet weten hun defilé te vervangen met een speciaal magazine dat in september wordt uitgebracht. 'Begrijpelijk, ' vindt Van Beirendonck, 'maar wij wilden nieuwe paden verkennen om het harde werk van onze studenten te belonen en het heftige academiejaar af te sluiten.' Er is sowieso verandering nodig binnen de modewereld, meent student Nico Verhaegen. 'En platformen als deze bieden de mogelijkheid om op een creatieve manier te tonen waar wij als ontwerpers mee bezig zijn. Veel vrienden lieten al weten dat ze netjes gekleed aan hun computer zouden kijken. Zo zitten ze alsnog een beetje op de eerste rij.'

Het digitale defilé gaat online op zaterdag 27 juni om 20 u, showww.be

