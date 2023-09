Het jaar van ontwerper Eli Russell Linnetz: ‘Ik begin elke collectie van ERL als een scenarioschrijver’

2023 is het jaar van ERL. Na een gastcollectie voor Dior, afgelopen zomer, onthulde de Californische ontwerper Eli Russell Linnetz enkele dagen geleden een collab met Levi’s.

Eli Russell Linnetz, 32, de man achter trendy label ERL, is vooral een ‘story teller’. Hij heeft filmschool gevolgd, werkte in de muziekindustrie voor onder anderen Kanye West en Lady Gaga aan video’s, performances, sets en graphics. Hij klust bij als fotograaf. Zijn beelden, tegelijk korrelig en gesatureerd, zijn onmiddellijk herkenbaar. Hij is altijd een duizendpoot geweest. “Gewoon één ding doen, daar heb ik nooit genoegen uit gehaald. Op school zat ik in het koor, maar deed ik ook aan worstelen. Ik ben nooit logisch geweest.”

Russel Linnetz begon ERL in 2018, met hulp van Dover Street Market Paris, een onderdeel van Comme des Garçons dat kleine, onafhankelijke labels helpt te ontwikkelen.

Collectie van ERL voor Levi’s.

“Ik wou iets helemaal voor mezelf doen,” zegt hij over zijn modeactiviteiten. Hij ontwerpt zijn kleren thuis, in Venice Beach, Californië, geïnspireerd door vintage uit, voornamelijk, de seventies. “Ik doe alles zelf. ERL is voor mij iets super-intiems.” Zijn grootste hit: een hoodie met een golvende streep in het midden, een verwijzing naar de surfcultuur van Los Angeles.

Intussen worden zijn kleren wereldwijd verkocht in zo’n 300 winkels. Afgelopen zomer lag zijn spectaculaire gastcollectie voor Dior in de winkels — na een show in Venice Beach — en in juni waagde hij zich voor het eerst aan een eigen catwalkshow, als gast van Pitti Uomo, ’s werelds belangrijkste trefpunt voor mannenmode, in Firenze. En sinds een paar dagen is zijn meest commerciële collab tot nog toe verkrijgbaar: een capsulecollectie van vijf items voor Levi’s. De standards van het denimmerk uit San Francisco — waaronder de 501 — herzien door de ogen van Eli. “De collectie is grunge en casual, met een skatervibe. Gemakkelijk om elke dag te dragen, maar toch identifieerbaar, met een ERL-signatuur,” aldus de ontwerper.

Eli Russell Linnetz backstage voor de show van ERL tijdens Pitti Uomo in Firenze.

Dat Linnetz in eerste instantie een verhalenverteller is, bleek toen hij backstage in het Palazzo Corsini uitleg gaf bij de collectie: “We zijn in 2176. Een bende surfers heeft Californië geruild voor Firenze, dat al enkele jaren onder water ligt. Een rijke ambassadeur organizeert een surrealistisch bal in zijn palazzo. De Amerikaanse surfers sluipen naar binnen en houden een verkleedpartij met de dure spullen die ze vinden in de kleerkast van de ambassadeur.”

Defilé van ERL tijdens Pitti Uomo.

Hoogtepunten: een model verkleed als het Vrijheidsstandbeeld, enkele ridder-skaters, en de allereerste ERL-schoen, een nieuwe versie van de skatesneaker die hij voor Dior ontwikkelde. “Ik begin elke collectie als een scenarioschrijver. Wat wil ik dit keer zeggen? Zomaar een broek maken zonder dat die een verhaaltje vertelt, vind ik stom. Voor zo’n broek hoef je niet bij mij aan te kloppen.”

Het was zijn eerste defilé, zei hij nog, “maar misschien ook mijn laatste. Het liefst zit ik gewoon thuis in Californië.”