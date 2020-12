Singular Society is een 'members only' shop. Wil je hun producten kopen, dan moet je een abonnement nemen. Ze richten zich niet op shopaholics, maar op mensen die bedachtzaam en duurzaam kopen. 'Minder, maar beter,' klinkt het. Al kan je met het duurste abonnement wel tot 25 items per maand shoppen.

Singular Society is een nieuw Zweeds merk dat leden toegang geeft tot duurzame kleding, keuken-, badkamer- en interieurbenodigdheden voor de prijs van wat ze kosten om te maken - althans, volgens het team van Singular Society. Het merk is opgebouwd rond een retailmodel op basis van abonnees, waarbij producten worden aangeboden als service aan de leden, in plaats van als bron van inkomsten. 'We werken zoals Netflix of Spotify', klinkt het bij de oprichters.

Het nieuwe retailconcept, gelanceerd door een klein team van retail insiders en gefinancierd door H&M Group, werkt heel anders dan het klassieke retailmodel. Je moet je abonneren om iets te kunnen kopen. Voor een vast maandelijks of jaarlijks bedrag kunnen de leden een aantal artikelen aanschaffen. Het basisabonnement kost 114 euro per jaar - of als je meteen voor een jaar betaalt: 95 euro - en geeft je het recht om elke maand vijf items te kopen. Voor 234 euro (of 195 euro als je in één keer betaalt) mag je tot 25 items in je shoppingmandje gooien. Let wel, het gaat niet om huren, maar om kopen. Je betaalt voor je producten en draagt of gebruikt ze zolang je kan of wil.

Nee tegen fast fashion

Singular Society biedt in eerste instantie een zorgvuldig samengesteld assortiment aan van hoogwaardige, verantwoord gemaakte producten voor in huis en garderobe. Op de website kan je het voorlopige aanbod alvast bekijken: van hoodies tot handzeep, van keramieken kopjes tot badhanddoeken en van koffie tot geurkaarsen. De bedoeling is om het assortiment na verloop van tijd uit te breiden met nieuwe categorieën, om aan de behoeften en voorkeuren van de leden tegemoet te komen. Elk item dat toegevoegd wordt, moet voldoen aan enkele eisen. Het moet kwalitatief zijn, eerlijk geproduceerd worden en beschikken over een tijdloos design.

De oprichters willen dat consumenten minder, maar beter kopen. Singular Society denkt dat te kunnen realiseren door haar inkomsten niet te halen uit het aantal transacties, maar uit de lidgelden die op vaste basis binnenkomen. De prijs van een item is de kostprijs die nodig is om het product te maken.

Wie het duurste abonnement neemt, kan tot vijfentwintig stuks shoppen per maand. Dat wil niet zeggen dat ze vijfentwintig stuks moeten kopen, het is gewoon een optie. Stel dat ze het onderste uit de kan willen halen: driehonderd nieuwe items per jaar shoppen, kan niet bepaald minimalistisch genoemd worden. Tenzij de leden er zoveel pakjes koffie en flessen olijfolie doorjagen, wat ons dan weer niet zo gezond lijkt. Laat ons hopen dat het retailmodel echt mensen aantrekt die zich kunnen vinden in de duurzame, minimalistische levensstijl die de oprichters voorstellen.

Singular Society kent momenteel een soft launch, wat wil zeggen dat ze met een klein ledenaantal starten en stelselmatig nieuwe leden toelaten.

In Stockholm is er een flagship store, maar inwoners van de EU en het Verenigd Koninkrijk kunnen ook abonnee worden. Zij kiezen de producten die ze willen op de website van Singular Society. Voorlopig is er een wachtlijst waar geïnteresseerde klanten zich voor kunnen aanmelden. Het merk laat dan weten of je toegelaten wordt.

