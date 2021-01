Deze zondag om 16u showt Glenn Martens op de digitale mannenmodeweek van Parijs zijn nieuwe prêt-à-portercollectie voor Y/Project. De rode draad? Vertraging en ecologische verantwoordelijkheid. 'We blijven onze grenzen verleggen.'

Door de coronacrisis gaan ook de mannenmodeweken noodgedwongen digitaal door in Parijs. Glenn Martens opteert deze zondag voor een video met zowel manneljike als vrouwelijke mannequins en richt de blik op de toekomst. Die zal er wel lichtjes anders uitzien. In plaats van de gebruikelijke vier shows per jaar, kiest Martens er vanaf nu voor om slechts twee keer per jaar een collectie te presenteren. Een kleine revolutie, die weliswaar weinig verrassend is: eerder al gaf de ontwerper te kennen dat hij het ritme van de modekalender te extreem vond. 'Ik wil mijn bedrijf en de mode waar we zo veel van houden nog meer beschermen', aldus Martens. Concreet betekent dat dat hij zichzelf en zijn team tussen elke show zes maanden tijd wil gunnen om de verrassende creaties die zo eigen zijn aan het merk te laten rijpen. De Brugse ontwerper is al sinds 2014 aan de slag bij Y/Project. 'Sindsdien zijn we onze grenzen op het vlak van creativiteit blijven verleggen. We zijn ecletischer geworden, en veelzijdiger. Onze defilés weerspiegelen de samenleving. Ik kies steevast voor modellen met met verschillende achtergronden. Op mijn catwalk zie je mensen met wie we leven en werken, mensen met wie we feesten, met wie we metroritten delen. Deze smeltkroes vertaalt zich in een verscheidenheid aan individuele silhouetten, versterkt door de diversiteit van onze hele collectie. Veelzijdigheid is de verbindende factor tussen alle kledingstukken. Hetzelfde stuk kan op verschillende manieren worden gedragen, om elke keer een andere emotie te creëren. We moedigen onze klanten aan om vragen te stellen. Hoe voel je je? Hoe wil je gezien worden? Het kledingstuk is ontworpen om elke unieke emotie te verlengen. Er is geen juist antwoord. De volledige collectie is bedoeld als een manifest. Nu gaat Glenn Martens nog een stap verder door resoluut te kiezen voor een ecologische aanpak. Op de Parijse modeweek in september lanceerde Martens zijn zogenaamde Evergreen collectie. Een reeks historische stukken die het Y/project garderobe representeren qua stijl en die eeuwig in roulatie blijven, al zullen er wel nieuwe klassiekers bijkomen. Elk stuk van de collectie is op ethische en duurzame wijze geproduceerd en ontworpen. 'Dit is een geweldige manier om de essentie van het merk te vatten', aldus Martens, die al sinds het overlijden van oprichter Yohan Serfaty aan het creatieve roer staat van Y/Project. Zijn inspanningen blijven niet ongezien. De National Association for the Development of the Fashion Arts kende de ontwerper in dit moeilijke jaar een prijs toe om de geleden verliezen wat op te vangen. Dat is geen primeur voor Martens.Zowel in 2017 als in 2020 kreeg de Bruggeling een speciale schenking van 150.000 euro om zijn zaak te ondersteunen. Het geld is afkomstig van de ANDAM-familie die met deze bekroonde onderscheiding jonge ontwerpers helpt 'door deze periode heen te komen en een blijvende stempel te drukken op het modelandschap'. En zo weet Glenn Martens opnieuw zeker dat hij op de juiste stoel zit en dat hij zijn feilloze intuïtie kan blijven volgen. Deze prijs geeft hem de financiële middelen om zijn idealen in de praktijk te zetten. 'We hebben het voorrecht om in de luxe-industrie te werken. We hebben de luxe om tijd te hebben om na te denken, een luxe die ons verplicht. Y / Project wil deel uitmaken van de verandering en bouwen aan een betere toekomst.'Glenn Martens is sinds oktober 2020 ook creatief directeur van Diesel, waar hij verantwoordelijk is voor 'het toezicht op stijl, communicatie, interieurontwerp en meer in het algemeen algemene creativiteit' van het merk. Voorlopig komt er aan het moderijk van Glenn Martens dus nog geen einde.