'Pitti is het mooiste platform voor mannenmode dat er is,' zei de 34-jarige Martens enkele uren voor de show. 'Het is een eer voor Y/Project, en tegelijk is het ook een gelegenheid om terug wat meer aandacht te schenken aan onze mannencollectie. Het ritme is hier heel anders dan tijdens de modeweek van Parijs. Journalisten en buyers moeten niet van de ene show naar de andere rennen. Als ontwerper kun je de tijd nemen om je verhaal te vertellen. Om uit te leggen waarom we mannenmode maken.'

