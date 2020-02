De 85-jarige ontwerper hield geen blad voor de mond na zijn Emporio Armani show in Milaan. Hij haalde uit naar journalisten én naar zijn collega's. Over zijn woordkeuze had de ontwerper beter iets langer nagedacht, want de vergelijking van modetrends met verkrachting viel niet in goede aarde.

Na de show van Emporio Armani stond de ontwerper de pers te woord. Armani wilde kritiek uiten op de mode-industrie, maar lokte controverse uit door de manier waarop hij zich uitdrukte. De ontwerper vergeleek modetrends en geseksualiseerde marketing namelijk met verkrachting.

De 85-jarige ontwerper vindt dat het tijd is om te zeggen wat hij echt denkt. 'Ik ben het beu om de hele tijd te lezen over trends. Dat betekent niets. Ik wil ontwerpen voor de vrouw die in het nu leeft. Er wordt nostalgisch teruggeblikt op het verleden als trend, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens,' stak hij van wal. De aanwezige journalisten verzocht hij dus ook om niet meer te schrijven over modetrends. 'Schrijf liever over wat Alessandro Michele doet bij Gucci, Miuccia Prada bij Prada en ik bij mijn merken. Stop met dit spelletje te spelen. Jullie zouden moeten uitvissen wat de betekenis is van wat wij doen in plaats van laaiend enthousiast te schrijven over de revival van de Nineties in de mode.'

Show van Emporio Armani AW2020 tijdens Milan Fashion Week © Getty

Bovenstaande kritiek viel nog te slikken, maar wat daarna kwam kon voor velen niet door de beugel. 'Er wordt zoveel gepraat over vrouwen die verkracht woeden, maar vrouwen worden vandaag de dag ook constant "verkracht" door ontwerpers. Ik denk dan aan bepaalde reclamecampagnes waarin halfnaakte vrouwen op een provocatieve geseksualiseerde manier worden voorgesteld. Veel vrouwen voelen zich onder druk gezet om er zo uit te zien. Dat vind ik verkrachting. Het is ongepast (...). Excuseer me voor mijn uitbarsting en de straffe taal, maar ik moest dit zeggen.'

Onderdrukking versus vrijheid

En daar stopte het niet. 'Wanneer een dame rondwandelt en een advertentie ziet met een vrouw wiens borsten en achterste worden uitgestald, en zij er vervolgens ook zo wil uitzien, dan is dat een vorm van verkrachting. Je kunt een vrouw op verschillende manieren verkrachten: door haar in de kelder te smijten of door te suggereren dat ze zich op een bepaalde manier moet kleden.' Daarmee bedoelt de ontwerper niet dat vrouwen geen korte rokjes mogen dragen: 'In mijn collecties toon ik korte rokken, lange rokken, losse broeken en strakke broeken. Ik geef de maximale vrijheid aan vrouwen, die uit alle opties kunnen kiezen als ze verstandig zijn.' Armani wilde waarschijnlijk zeggen dat vrouwen zelf moeten kunnen kiezen wat ze wanneer dragen, maar gebruikte wel een zeer ongelukkige vergelijking om zijn punt te maken.

Via sociale media uitten heel wat mensen hun ongenoegen. Door modetrends en seksueel getinte reclamecampagnes te vergelijken met verkrachting, trivialiseert de ontwerper seksueel geweld klinkt het. Anderen vonden dan weer dat de ontwerper een goed punt maakte. Zondag presenteert Armani zijn Giorgio Armani-collectie op Milan Fashion Week. Wie weet duidt of nuanceert hij zijn kritische uitlatingen na deze show. Volgens het persagentschap AP lichtte een woordvoerder van Armani alvast toe dat de ontwerper sprak in metaforen en de vergelijking met verkrachting dus zeker niet letterlijk bedoeld was.

De nieuwe AW2020 collectie van Emporio Armani © Getty

Na de show van Emporio Armani stond de ontwerper de pers te woord. Armani wilde kritiek uiten op de mode-industrie, maar lokte controverse uit door de manier waarop hij zich uitdrukte. De ontwerper vergeleek modetrends en geseksualiseerde marketing namelijk met verkrachting. De 85-jarige ontwerper vindt dat het tijd is om te zeggen wat hij echt denkt. 'Ik ben het beu om de hele tijd te lezen over trends. Dat betekent niets. Ik wil ontwerpen voor de vrouw die in het nu leeft. Er wordt nostalgisch teruggeblikt op het verleden als trend, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens,' stak hij van wal. De aanwezige journalisten verzocht hij dus ook om niet meer te schrijven over modetrends. 'Schrijf liever over wat Alessandro Michele doet bij Gucci, Miuccia Prada bij Prada en ik bij mijn merken. Stop met dit spelletje te spelen. Jullie zouden moeten uitvissen wat de betekenis is van wat wij doen in plaats van laaiend enthousiast te schrijven over de revival van de Nineties in de mode.' Bovenstaande kritiek viel nog te slikken, maar wat daarna kwam kon voor velen niet door de beugel. 'Er wordt zoveel gepraat over vrouwen die verkracht woeden, maar vrouwen worden vandaag de dag ook constant "verkracht" door ontwerpers. Ik denk dan aan bepaalde reclamecampagnes waarin halfnaakte vrouwen op een provocatieve geseksualiseerde manier worden voorgesteld. Veel vrouwen voelen zich onder druk gezet om er zo uit te zien. Dat vind ik verkrachting. Het is ongepast (...). Excuseer me voor mijn uitbarsting en de straffe taal, maar ik moest dit zeggen.' En daar stopte het niet. 'Wanneer een dame rondwandelt en een advertentie ziet met een vrouw wiens borsten en achterste worden uitgestald, en zij er vervolgens ook zo wil uitzien, dan is dat een vorm van verkrachting. Je kunt een vrouw op verschillende manieren verkrachten: door haar in de kelder te smijten of door te suggereren dat ze zich op een bepaalde manier moet kleden.' Daarmee bedoelt de ontwerper niet dat vrouwen geen korte rokjes mogen dragen: 'In mijn collecties toon ik korte rokken, lange rokken, losse broeken en strakke broeken. Ik geef de maximale vrijheid aan vrouwen, die uit alle opties kunnen kiezen als ze verstandig zijn.' Armani wilde waarschijnlijk zeggen dat vrouwen zelf moeten kunnen kiezen wat ze wanneer dragen, maar gebruikte wel een zeer ongelukkige vergelijking om zijn punt te maken. Via sociale media uitten heel wat mensen hun ongenoegen. Door modetrends en seksueel getinte reclamecampagnes te vergelijken met verkrachting, trivialiseert de ontwerper seksueel geweld klinkt het. Anderen vonden dan weer dat de ontwerper een goed punt maakte. Zondag presenteert Armani zijn Giorgio Armani-collectie op Milan Fashion Week. Wie weet duidt of nuanceert hij zijn kritische uitlatingen na deze show. Volgens het persagentschap AP lichtte een woordvoerder van Armani alvast toe dat de ontwerper sprak in metaforen en de vergelijking met verkrachting dus zeker niet letterlijk bedoeld was.