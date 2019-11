Het Belgische modemerk Essentiel Antwerp keert terug naar de essentie en focust vanaf komend voorjaar terug volledig op de vrouwenlijn.

Na vijftien jaar mannenkleding op de markt te brengen, trekt Essentiel Antwerp de stekker uit de mannenlijn. 'Om te kunnen blijven groeien en evolueren, kondigt Essentiel Antwerp haar terugkeer aan naar haar originele DNA, door zich enkel nog te focussen op haar vrouwencollectie. Fall/Winter 2019, de collectie die on- en offline beschikbaar is tot het einde van het seizoen, zal dus de laatste mannencollectie zijn van Essentiel Antwerp', klinkt het.

De laatste mannenlijn van Essentiel Antwerp © GF

De laatste mannencollectie van het merk is de Fall/Winter 2019 collectie. Hiervoor is Essentiel Antwerp op zoek gegaan naar de moderne man. De items zullen nog beschikbaar zijn in de winkels en online tot het einde van het seizoen. Fans krijgen dus nog de kans om een laatste keer de mannenlijn te shoppen.

'Door Essentiel Antwerp te hervormen naar een vrouwenmerk, kan het merk de verdere groei van haar succesvolle vrouwencollectie verzekeren met veel nieuwe en spannende projecten in de komende maanden,' laten ze optekenen.

Het Antwerpse modehuis Essentiel Antwerp werd in 1999 opgericht door Esfan Eghtessadi en Inge Onsea. Het begon met T-shirts en groeide al snel uit tot een volwaardig modemerk, gekend om haar kleurrijke en vrolijke ontwerpen. In 2004 kwam er een mannenlijn bij, maar die wordt dit jaar stopgezet.