Stijlvol sporten doe je in de nieuwe collectie van sportmerk 42|54 en Tomboy, het zijproject van Filles à Papa. Verliep die collab als een gesmeerde 4x100 meter? We vroegen het aan Élodie Ouédraogo, die samen met Olivia Borlée en Sarah en Carol Piron van Tomboy de collectie uittekende.

Was dit een van vele collabaanvragen die 42|54 kreeg? Élodie Ouédraogo: 'We krijgen die vraag inderdaad vaak en hoewel we het liefst alles zouden doen, zijn we selectief. Samenwerken is fun, maar er moet genoeg tijd overblijven om aan onze eigen collecties te werken. Tomboy zagen we meteen zitten. Ik ben een fan van het eerste uur. Toen in 2013 hun Tomboy-sweater uitkwam, heb ik me zot gezocht: overal uitverkocht. Bovendien is het een Belgisch merk, gerund door vrouwen. Maar we voelen ons vooral verwant met de boodschap van Tomboy, die de stereotiepe definitie van vrouwelijkheid ter discussie stelt. Ook in de sport is dat een hot topic. Atletes wordt vaak verweten dat ze te gespierd zijn om nog vrouwelijk te zijn.' We spotten glanzende lycra, leggings met voetbandjes en oversized sokken. Laat ons raden: jullie vonden inspiratie in de eighties. Ouédraogo: 'Absoluut. Toen kon álles nog in de sport. Kijk naar sprintkampioene Flo-Jo. Zij droeg wat ze wou, had superlange, gelakte nagels en liep daar geen milliseconde langzamer door. Sterker nog: ze brak wereldrecords. Ze maakte statements met haar kleren én haar prestaties. Nu is kleding technischer geworden. De fun is verdwenen. De look is uniformer. Alle atleten ogen identiek. Alleen de prestaties maken sporters nog uniek.' Moet ik in deze collectie gaan joggen? Of kan ik er ook mee op restaurant? Ouédraogo: 'Alle stukken zijn gemaakt van technische stoffen, enkel Belgische en Italiaanse makelij trouwens. Wie wil, kan een olympische medaille behalen in deze kleren. Dankzij ons verleden weten we wat sporters nodig hebben. Maar de collectie bevat naast leggings en beha's ook items als hoody's en breigoed.'