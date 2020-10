Vorige week lanceerde Zalando in België Pre-owned, een nieuwe service gericht op klanten die tweedehandsitems willen kopen en verkopen.

Waarom start Zalando met Pre-owned?

Jacintha De Graaf, hoofd van Zalando Benelux: 'De interesse in tweedehandsmode is groot en groeit alleen maar, vooral bij millennials. We verwachten dat die markt in België nog met elf procent zal toenemen. We weten dat ook onze klanten graag plaats maken in hun kast door hun items een tweede leven te geven of in te ruilen voor iets nieuws. We willen aan die vraag voldoen door een gemakkelijke en betrouwbare oplossing te bieden.'

Hoe werkt het?

'Je maakt foto's van het item dat je wilt verkopen en stuurt die door naar onze Pre-owned afdeling. Als het stuk voldoet aan onze criteria, zullen we je een prijsvoorstel doen. Dat gebeurt op basis van een algoritme. Als je het voorstel aanvaardt, krijg je een label om je item naar ons distributiecentrum te verzenden. Nadat het is gecontroleerd en goedgekeurd, word je binnen enkele dagen vergoed. Je kunt kiezen voor een voucher van Zalando of voor een gift aan een van de twee goede doelen die we steunen: het Rode Kruis of WeForest. Daarna doen wij de rest. Alle items worden professioneel gefotografeerd, beschreven en op de website gezet.'

Jacintha De Graaf, hoofd van Zalando Benelux.

Zet de uitbetaling in vouchers

niet aan om meer te consumeren, terwijl de tweedehandsmarkt dat net wil tegengaan?

'We dwingen je uiteraard niet om die voucher direct uit te geven. Hij is onbeperkt geldig, dus je kunt hem bewaren tot je echt iets nodig hebt. Je kunt de voucher ook cadeau doen aan iemand. Of je kunt hem gebruiken om een tweedehandsstuk mee te kopen.'

Hoe verschilt Pre-owned van andere tweedehandskanalen zoals Vinted?

'Wij dragen de verantwoordelijkheid en doen al het werk. Je verkoopt je item eigenlijk aan Zalando en wij zorgen er dan voor dat het een nieuwe eigenaar vindt. Daarnaast controleren we streng op de kwaliteit. Een item moet zo goed als nieuw zijn. Geen foutjes, geen vieze geurtjes.'

De verzending is opnieuw gratis. Is dat op lange termijn houdbaar, gezien de kostprijs en de gevolgen voor het milieu?

'De gratis verzending en retour maakt deel uit van ons businessmodel. We willen het de klant zo gemakkelijk mogen maken. Dat gemak willen we ook bij Pre-owned aanbieden. Net zoals bij Zalando is daar geen minimumbedrag aan gekoppeld. Het is ons doel om met dit initiatief tegen 2023 het leven van vijftig miljoen kledingstukken te verlengen.'

