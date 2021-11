Met 'Co-Exist Story' lanceert de Zweedse modeketen een diervriendelijke modecollectie die goedgekeurd werd door de dierenrechtenorganisatie PETA. Leyla Ertur, Hoofd duurzaamheid bij de H&M Group, schijnt haar licht op de alternatieve stoffen die dierlijke materialen vervangen in deze collectie.

De collectie voor dames, heren en kinderen zet alternatieven voor dierlijke modematerialen in de spotlight. De inspiratie voor de ontwerpen vond het designteam bij de mode van de jaren negentig en bij de looks van stedelingen die evenveel houden van hun stadsleven als van weekendjes weg op het platteland. Geen wollige mode dus, maar moderne looks in een vegan jasje.

Innovatieverhalen

'Co-Exist Story' is het derde hoofdstuk in H&M's Innovation Stories-initiatief, dat begin 2021 van start is gegaan en dient om duurzame innovaties, materialen en ontwerpen onder de aandacht te brengen bij het brede publiek. 'Deze innovatieve collecties geven ons de kans om vernieuwers in de textielsector te steunen en het publiek warm te maken voor duurzame alternatieven,' aldus Leyla Ertur, Hoofd duurzaamheid bij de H&M Group.

Leyla nam de fakkel begin dit jaar over van Anna Gedda, maar werkt al meer dan twintig jaar voor het Zweedse bedrijf. 'Ik heb een achtergrond in HR en managementfuncties in de toeleveringsketen,' licht ze toe. Haar vaardigheden als manager, ervaringen in productielanden Bangladesh, China en Hong Kong en uitgebreide kennis van de supply chains zorgden ervoor dat CEO Helena Helmersson in haar de ideale match zag voor functie van Hoofd duurzaamheid binnen het bedrijf. Een kans die Leyla met beide handen greep.

Tijdens een videocall vanuit Istanbul, de thuishaven van Leyla, wijdt ze uit over de materialen die gekozen werden voor deze collectie. 'We hebben gewerkt met natuurlijk rubber, gerecycleerde nylon, gerecycleerde polyester en biologisch katoen.' Tot zover kunnen de meeste mensen volgen, maar H&M ging ook in zee met producenten van twee nieuwere materialen. 'Om dierlijke materialen te vervangen, werd gekozen voor FLWRDWN, een alternatief voor dierlijk dons gemaakt van wilde bloemen, en VEGEA, een plantaardig alternatief voor leer van dierlijke oorsprong of vegan leer gemaakt van aardolie,' klinkt het. 'We wilden immers niet enkel werken met diervriendelijke materialen, maar ook met stoffen die vriendelijk zijn voor de planeet.'

Opschalen

Wie geïnteresseerd is in plantaardige alternatieven, is vast al eens gebotst op vegan materialen zoals leer gemaakt van cactussen, paddenstoelen of ananas of plantaardige zijde, afkomstig van appelsienschillen. 'H&M heeft in het verleden al met dit soort materialen gewerkt en hoopt dat in de toekomst nog te doen', vertelt Leyla. 'Het is een kwestie van tijd. Sommige bedrijven zitten nog in de ontwikkelingsfase, andere zijn bezig met het opschalen van hun productie. Daar hopen wij met dit soort collecties aan bij te dragen. Enerzijds stomen we het publiek klaar voor innovatieve stoffen, anderzijds helpen we de innovators met het opschalen en commercialiseren van hun uitvindingen.'

Vinden we binnenkort dan geen dierlijke materialen meer in de winkelrekken van de merken van de H&M Group? Zo'n vaart zal het niet lopen stelt Leyla. 'Momenteel is het niet ons doel om leer volledig uit te faseren, maar om zowel voor de plantaardige alternatieven als voor het leer zelf te evolueren naar zo duurzaam en diervriendelijk mogelijke productieprocessen. De veganistische opties die momenteel op grote schaal geproduceerd kunnen worden, zijn niet altijd de meest duurzame keuze. Toch sluit ik niet uit dat we over enkele jaren verder staan in het onderzoek naar milieuvriendelijke materialen en misschien wel volledig vegan collecties zullen aanbieden.'

Toekomstmuziek

De 'Innovation Stories' zullen ook volgend jaar verdergezet worden vertelt Leyla. 'Onze ambitie is om zowel de kleinere collecties met nieuwe materialen te blijven lanceren als de ontwikkeling van deze materialen te ondersteunen zodat we ze op termijn in onze conventionele collecties kunnen gebruiken. Het is een proces waarvoor we ook andere modemerken uitnodigen. Samen kunnen we de kwaliteit en kwantiteit opschalen van duurzame en circulaire materialen.'

'Ons Circular Innovation Lab (CIL) in Stockholm heeft precies dit als doel,' stelt het Hoofd duurzaamheid. 'Het lab helpt startups in een vroeg stadium bij de overgang naar een volwaardig bedrijf. Innovators krijgen hulp bij het testen van hun ideeën, inzicht in de samenwerking met de mode-industrie en toegang tot ons toeleveringsnetwerk. In ruil daarvoor ontdekken wij nieuwe materialen en processen die we in onze collecties kunnen gebruiken. Op die manier wint iedereen, zowel de startups als de klanten en wij als bedrijf.'

VEGEA

Het plantaardige leer VEGEA was een van de winnaars van de Global Change Award in 2017. Het materiaal wordt gemaakt van overschotten uit de wijnindustrie, zonder toevoeging van toxische oplosmiddelen, zware metalen of andere gevaarlijke stoffen. Intussen heeft het team achter deze innovatie hard gewerkt om het op de markt te brengen. In deze vegan collectie van H&M krijgt het materiaal een sterrenrol.

FLWRDWN

Na tien jaar onderzoek is Pangaia erin geslaagd om een plantaardig en duurzaam alternatief voor dons te produceren. Het opvulmateriaal wordt gemaakt van een combinatie van wilde bloemen, een biopolymeer (gemaakt van maïs) en bio-afbreekbare aerogel. De wilde bloemen in FLWRDWN worden geteeld op prairies zonder pesticiden of kunstmatige irrigatie en worden één keer per jaar met de hand geplukt om de hoogste kwaliteit te garanderen.

De Co-Exist Story-collectie is wereldwijd verkrijgbaar op hm.com en in geselecteerde winkels.

De huidige klimaatopwarming zorgt ervoor dat modemerken in een race tegen de klok oplossingen moeten bedenken om het oude, lineaire modesysteem te vervangen door een milieuvriendelijker, circulair systeem. Zeker fast fashion-merken, die grote hoeveelheden produceren en verschepen, hebben hun rol te spelen hierin. Initiatieven zoals het Circular Innovation Lab, de 'Innovation Stories' en de Global Change Award dragen bij aan het verwezenlijken van het doel van H&M om tegen 2030 enkel nog gerecycleerde of duurzame materialen te gebruiken in hun collecties. Er is nog werk aan de winkel om de duurzame beloftes in te lossen. Niet enkel vanuit H&M, maar vanuit de hele industrie én de wereldleiders. Een duidelijke wetgeving is immers onmisbaar in de strijd tegen klimaatopwarming. Momenteel vindt de COP26 plaats in Glasgow. Het is cruciaal dat er ook rond de modesector broodnodige, dappere beslissingen worden genomen tijdens deze top.

