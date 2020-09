De catwalk toonde veel dromen, veel talent en vooral veel koppigheid.

DRIES VAN NOTEN

De sfeer: eindeloze feesten. Dries Van Notens feestvogel laat zich meeslepen door nachtelijke glamour, met een vleugje mysterie en fluo make-up, want in deze weelderige collectie is soberheid taboe. De Antwerpse ontwerper brengt maximalistische silhouetten met fietsbroeken, slangenprints, bloemen uit de Weense Secessie, pailletten, fluweel en veel kleuren. Van Noten weet als geen ander onverwachte combinaties te creëren die op een aparte manier toch weer een bepaalde harmonie uitstralen. Absolute noodzaak hierbij: plateaulaarzen.

De YSL-modellen brengen een eerbetoon aan een Saint Laurent uit de jaren zeventig en negentig: ze komen in glanzende latex leggings de chique catwalk op, die van de vloer tot het plafond bekleed is met zacht beige tapijt. Gekruiste blazer, gouden knopen, fluwelen kraag, tartan, pied-de-poule, bermuda met bandplooi, transparante lavallièreblouse en altijd dat zwarte materiaal dat zit als een tweede huid en dat mooi aansluit bij het kleurenpalet van het huis - van rood tot paars, van blauw tot mosterdgeel: erfgoed revisited.Op de soundtrack van zijn favoriete nummers, van I'm Your Man (Leonard Cohen) tot Lose Yourself (Eminem), brengt Haider Ackermann in 37 scherpe silhouetten een ode aan alles waar hij van houdt. Hij kleedt mannen en vrouwen zonder onderscheid in onberispelijke pakken, bij voorkeur in zwart-wit of zelfs camel. Hij is gek op leer, fluweel en skinny. Op zijn jasjes citeert hij de Amerikaanse dichteres Dorothy Parker: ' And if you do not like me so, to hell, my love, with you.' Wat een liefdesverklaring. Een eenhoorn als afscheid. Want deze show toont Sébastien Meuniers laatste herfst-wintercollectie voor Ann Demeulemeester. In juli nam hij ontslag als artistiek directeur, nadat hij tien jaar lang met zijn creatieve ideeën en ontwerpen het huis nog meer op de kaart heeft gezet. Vanwaar de eenhoorn? Het is een metafoor voor kracht, mysterie en vrouwelijkheid, net wat hij met zijn collectie wil uitdrukken. Een sterk eerbetoon ook aan Isabelle Hupperts vertolking van Mary Stuart in Robert Wilsons Mary Said What She Said. Als een laatste opstandige galop. Sinds 2003 experimenteert de Brusselse ontwerper (die in Antwerpen woont) met breigoed: zijn ontwerpen vloeien rond het lichaam, hij brengt ook handgemaakte gehaakte stukken, de ene keer hebben ze wat weg van reptielenhuid, de andere keer zijn het sensuele franjes. Daarnaast brengt hij ook oversized jassen met royale kragen, puntige gevechtslaarzen, mocassins met plateauzolen, gebreide draagtassen en zelfs een azuurblauw pak. Hij put zijn ideeën uit de belle époque, een zekere edwardiaanse sfeer en de corona-eeuw. Glenn Martens heeft altijd al veelzijdigheid geclaimd. De Bruggeling, nu een Parijzenaar, die barst van het talent en de durf, verlegt opnieuw grenzen. Avondjurken met volumineuze rokken, blazerbody's, hogetaillebroeken, wervelende tule, kant en satijn zorgen voor ongewone silhouetten. Maar vergis je niet, alles is goed uitgedacht, niets komt zomaar de catwalk op. Y/Project wil ook werken aan een betere toekomst en lanceert daarom een ecologische en gecertificeerde lijn met de naam Evergreen. Omdat hij terug wilde naar de essentie, werkte hij opnieuw met haakwerk, waar hij altijd al een zwak voor had. We zien het op shirts, peplumvesten, A-lijnrokken en mini-jurkjes uit de lingerielijn. Olivier Theyskens, nu bij Azzaro, heeft goud in de vingers. De ontwerper maakt sobere couture met een perfecte snit, bijzondere details en veel zwart, zodat de mooie materialen nog meer tot hun recht komen. Leer, fluweel en kant met een vleugje elegante melancholie.