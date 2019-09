De Franse ontwerper van couture en theaterkostuums Christian Lacroix werkte in het geheim mee aan de nieuwe collectie van Dries Van Noten.

Aan het eind van de SS20 show van Dries Van Noten tijdens Paris Fashion Week nam Christian Lacroix mee applaus in ontvangst. Op ieder zitje van de toeschouwers in de Opera Bastille lag een roos met een klein label: DVN*XCLX, een verwijzing naar de samenwerking. Tijdens de Lacroix Couture shows was het vroeger traditie om een bloem op de catwalk te gooien tijdens de buiging met het model in bruidsjurk, een knipoog naar de stierengevechten in Arles.

Als reactie op het huidige politieke en maatschappelijke klimaat, wilde Dries Van Noten een wervelende collectie ontwerpen waar plaats is voor fun en extravagantie. De collectie is een hedendaagse ode geworden aan het drama van de jaren tachtig en negentig, de hoogdagen van Christian Lacroix. 'Het werd een wens om met hem samen te werken... en die droom is uitgekomen', lezen we in de show notes.

De couturier is niet langer eigenaar van zijn label en kan zijn naam dus ook niet meer linken aan modeprojecten. Wel is hij vrij om creatieve projecten aan te nemen. Sinds 2009, toen zijn couturehuis de deuren sloot, heeft hij een succesvolle carrière uitgebouwd als ontwerper van podiumkostuums. De Falic Group is de eigenaar van het Lacroix-label en heeft zopas aangekondigd via Women's Wear Daily dat ze opnieuw vrouwenmode willen maken.