Deze gloednieuwe labels zijn allemaal lokaal.

1. Meo Eyewear

Wat? Zonnebrillen voor vrouwen en mannen, en weldra ook optische monturen.

Wat? Zonnebrillen voor vrouwen en mannen, en weldra ook optische monturen. Wie? Olivia Moorkens (43) is geboren in Bangkok en groeide op in België. Ze studeerde grafisch ontwerp, woonde vijf jaar in de Verenigde Staten en trok naar de prestigieuze École des Ouvriersin Parijs. Hoe? Herwerkte klassiekers zijn goed voor in totaal acht modellen met lichte, ergonomische monturen en een subtiele, chique uitstraling. De productie, telkens in beperkte oplage, gebeurt grotendeels tot volledig met de hand in gespecialiseerde ateliers in China. Vanaf 240 euro. meo-eyewear.com Wat? Een hemdencollectie voor vrouwen. Wie? Bruxelloise Macha Dormal (43) startte na haar grafische opleiding in de reclamesector, maar ontwikkelde ook haar verkooptalent. Haar Italiaanse grootvader had een vakantiehuis aan de Costa Brava - haar merk is geïnspireerd op het gevoel van vrijheid en zorgeloosheid aan boord van zijn Catalaanse boot. Hoe? De hemden van Paolina zijn one size en passen op elk silhouet. Dormal gebruikt kleuren en prints en werkt uitsluitend met duurzame, lichte materialen. Elk hemd wordt geproduceerd in kleine hoeveelheden en genummerd, door een Belgisch naaitalier. 295 euro. paolina.be Wat? Horloges onder het motto 'simpel, maar niet simplistisch'. Wie? Oprichter Kevin Pérez (40) is commercieel directeur van projectontwikkelaar Immpact in Antwerpen. Thuis in Onze-Lieve-Vrouw-Waver verzamelt hij tijdloze vintagehorloges uit de jaren vijftig en zestig. Hoe? Artuur is exclusief online verkrijgbaar en combineert Belgisch design met een Japans kwartsmechanisme. Het merk kiest bewust voor eenvoud, met een gebogen wijzerplaat in wit of zwart, en verwisselbare bandjes in leer, rubber, staal, textiel en nylon in verschillende kleuren. "Een horloge is een aanvulling op je outfit en manier van zijn. Ik wil mensen het plezier geven om na te denken over wat je wilt dragen en hoe je jezelf neerzet", aldus Pérez. Vanaf 185 euro. artuurwatches.be