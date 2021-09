Wanneer grote klepper Burberry z'n kat stuurt, is er veel meer ruimte en aandacht voor het jong opkomend ontwerptalent waar London Fashion Week bekend voor staat. De Londense modeweek koos voor een hybride model, met zowel fysieke als digitale shows. Caroline Rush, directeur van de Britse modefederatie, had ook nog een verrassende boodschap voor de merken: 'Verkoop minder nieuwe kleding, focus op duurzame alternatieven.'

Caroline Rush, het hoofd van de British Fashion Council, kondigde tijdens de London Fashion Week aan dat er in het Verenigd Koninkrijk minder nieuwe kleding verkocht en gekocht moet worden. In eerste instantie lijkt dit een verrassende uitspraak - komende van iemand die de belangen verdedigt van de modesector - maar Rush heeft hier een zeer goede reden voor. Ze wil de modesector namelijk klaarstomen voor een duurzame toekomst. Door middel van verhuur, tweedehandsverkoop, reparatie, virtuele designs en upcycling hoopt Rush dat de consumptie van nieuwe kleding met de helft kan worden teruggedrongen, zonder dat de sector er financieel onder hoeft te lijden. Deze visie wordt toegelicht in het zopas gepubliceerde 'Circular Fashion Ecosystem Report', een blauwdruk voor circulaire mode-oplossingen. 'We hebben geweldige ontwerpers, fantastische hogescholen, retailers, e-commerce spelers, logistieke leveranciers en textielproductie,' vertelde Caroline Rush aan i news. 'De ingrediënten zijn er.' De omschakeling zal niet voor elk Brits modemerk even vlot of snel gaan, maar 'we moeten er nu mee beginnen,' stelt Rush. In de toekomst zal London Fashion Week dan ook enkel merken ondersteunen die duurzaam en circulair zijn. De Britse modemerken die al bezig zijn met hun aanpak te verduurzamen, kunnen dus op de steun van de Londense modeweek rekenen. De merken die nog een lange weg te gaan hebben, steken best een tandje bij. Ontdek hieronder welke merken en collecties opvielen tijdens London Fashion Week en welke jonge talenten we zeker in de gaten moeten houden komende seizoenen.Een streepje bloot en heel wat nillies referenties: het mag gerust sexy zijn volgens deze ontwerpsters. Zoals zovelen ervaarde Supriya Lele veranderingen in haar persoonlijke leven tijdens de lockdowns. Daarom staat SS22 voor haar in het teken van thema's zpals transformatie, wedergeboorte en het hervinden van de liefde. 'De collectie voelt meer traditioneel mooi en leuk, en dat is een beetje hoe ik me nu wil voelen,' zegt de winnaar van de LVMH-prijs in 2020. 'Je wilt het gevoel hebben dat je kleding met je meewerkt en niet tegen je werkt,' klinkt het nog. Ook deze keer put de ontwerpster inspiratie uit haar Brits-Indiase afkomst en identiteit en kiest ze resoluut voor stretch en comfort. Ook de winnares van de LVMH-prijs van dit jaar, Nensi Dojaka, houdt van spelen met verhullen en onthullen. Haar eerste solo-show tijdens de modeweek werd enthousiast onthaald. Rejina Pyo, afkomstig uit Seoul, voltooide haar Master in Fashion Design aan Central Saint Martins in 2011. Haar afstudeershow werd alom geprezen door critici en ze werd door Roksanda Ilincic opgepikt als assistent. Na drie jaar dienst, startte ze in 2014 haar eigen merk. Voor de zomer van 2022 voorziet Pyo vrolijke, sexy outfits in snoepkleuren. En net zoals de diverse cast van modellen tijdens de show gaan we komende zomer allemaal in korte rokjes, strakke jurken en bikini's flaneren. De dochter van Kate Moss is inmiddels achttien en stapt in de voetsporen van haar beroemde moeder. Lila maakte haar debuut tijdens de show van Richard Quinn in een felrode jumpsuit.In het verleden had Topshop steevast een plekje op de Britse modeweek. Sinds het moederbedrijf van Topshop failliet ging, wordt het merk enkel nog via e-retailer Asos verkocht. Het iconische Topshoppand op Oxfordstreet zou misschien door Zweedse interieurketen Ikea worden overgenomen.Er was bijgevolg een gat dat gevuld kon worden op de kalender. COS, het minimalistische zusterbedrijf van H&M, veroverde dit plekje op het officiële schema van London Fashion Week. Het label wil zichzelf op deze manier tonen als een echt modemerk en ziet de deelname aan de modeweek als een opportuniteit om het merk-DNA tot leven te zien komen. De herfst- en wintercollectie 2021 die getoond werd bestaat uit tijdloze klassiekers in een moderne snit. Naast de klassieke kleuren zoals zwart, wit en beige zagen we ook opvallend geel, een prachtige tint blauw en kakigroen. De natuur blijft een onuitputtelijke bron van inspiratie voor de mode. Niet alleen voor de ontwerpen, maar ook voor de productiemethodes.Osman Yousefzada, de Britse ontwerper van Afghaanse en Pakistaanse afkomst, wil zijn creaties alvast letterlijk teruggeven aan de natuur. Dat hij begaan is met duurzaamheid werd al duidelijk toen hij in 2020 de documentaire 'Her Dreams Are Bigger' lanceerde over de moeilijke omstandigheden van Bengalese kledingarbeiders. Voor zijn nieuwste collectie dacht Osman na over de rat race van de industrie. 'Het voelt een beetje alsof ik weer in een tredmolen zit, waarvan ik niet zeker weet of ik er wel in wil zitten,' klonk het. Daarnaast vroeg hij zich af wat er gebeurt met de kleding van vorige seizoenen. 'We leven in een wereld waarin we zo ver verwijderd zijn van de productieketen en het einde van de levenscyclus van kleding. Wat gebeurt er als je je kleren inlevert bij een kringloopwinkel? Je hebt het gevoel dat je iets goeds doet, maar meestal eindigen de kleingstukken gewoon op de vuilnisbelt.'Daarom heeft de ontwerper dit seizoen veel aandacht besteed aan biologische afbreekbaarheid, zodat zijn kledingstukken terug één kunnen worden met de aarde als mensen er klaar mee zijn. Hij gebruikte hiervoor het materiaal 'Tencel Luxe', een alternatief voor zijde dat volledig biologisch afbreekbaar is. Prince Charles zet de bloemetjes buitenPrins Charles ligt momenteel onder vuur. Er zouden koninklijke onderscheidingen zijn gegeven aan rijke buitenlanders na een donatie aan zijn stichting. Gelukkig heeft hij zijn samenwerking met ecomodelabel VIN + OMI nog om zich aan op te trekken. Het designduo VIN + OMI gaat steeds op zoek naar interessante samenwerkingen en duurzame innovaties. Zo ook voor hun 'Future Flowers'-collectie. Na een potje thee in het gezelschap van prins Charles oogstten de ontwerpers netels op diens privélandgoed Highgrove en maakten ze er textiel van. De no-kill fleece-items van het merk zijn geverfd met eigen nieuwe, natuurlijke en plantaardige kleurstoffen en de gerecyclede plasticstoffen zijn dit seizoen gemaakt van wat er gevonden werd tijdens de VIN + OMI Foundation opruimacties op de rivieren Severn en de Theems.Future Flowers toont ook een nieuwe koperfoliestof, die gemaakt is van koperdraadafval uit de elektriciteitsindustrie. Daarnaast hebben ze nog kleding gemaakt van EcoNeo in de aanbieding, een nieuwe hybride neopreenstof die wordt vervaardigd van gerecycleerde neopreen wetsuits. Geen Burberry, maar JW Anderson, Mulberry, Vivienne Westwood en - hoewel onofficieel - Victoria Beckham tekenden wel present. Brits accessoirelabel Mulberry ging in zee met de ontwerper Richard Malone voor een capsulecollectie. Tijdens London Fashion Week werd deze samenwerking onthuld in het V&A Museum. Malone herinterpreteerde enkele klassiekers van Mulberry op zijn kenmerkende manier en uitgevoerd in ecologisch verantwoorde materialen. De collab kadert in de viering van de vijftigste verjaardag van het lederwarenmerk. Victoria Beckham maakte geen deel uit van het officiële schema van de modeweek, maar de ontwerpster liet wel een film op de wereld los om haar nieuwste collectie voor te stellen. Ze putte inspiratie uit zomervakanties in Europa en de zomergarderobes van haar echtgenoot David en Leonardo DiCaprio. Ook foto's van filmpersonage Ray Liotta uit Goodfellas prikte ze op haar moodboard. Ook nog geen fysieke show voor JW Anderson, maar zijn 'show-in-a-box'-concept was wederom zeer geslaagd. Jonathan Anderson stelde zich de vraag: 'Wie wil je zijn na de pandemie?'. Hij kwam op het idee van een kalender, in samenwerking met fotograaf Juergen Teller. 'Er is geen retouche, het is een totaal ongefilterde werkelijkheid', zegt Anderson over Teller's bijna naakte zelfportretten, die inspelen op het idee van een pin-up esthetiek. Voor de foto's van de de andere maanden wordt de glamour opgevoerd door de modellen Mona Tougaard en Abby Champion, die kunstig balanceren op stapels banden - een knipoog naar de autogaragesetting van Pirelli.Modemerk Vivienne Westwood presenteerde haar nieuwe collectie met een video en fotoreeks getiteld Save Our Souls, SOS!Voor de lente en zomer van 2022 presenteert Vivienne Westwood een collectie in haar kenmerkende anarchistische stijl, met tartan, mismatched prints en gedeconstrueerde looks. Beïnvloed door de Tied to the Mast-collectie van het label uit 1998, zien we referenties naar nautische thema's, piraten, Victoriaanse korsetten en elementen van de negentiende eeuwse couturier Redfern. In de beschrijving van de collectie zette de uitspraak 'Wij accepteren geen vernietiging door de overheid' de toon. Naast een schipbreuk waren de hoofdthema's van de presentatie kritiek op oorlogsvoering en wapenverkoop en waarschuwingen voor klimaatverandering. Voor de fans van prinsessenjurken, tule, smokwerk en kant zijn er op London Fashion Week ook altijd genoeg shows om bij weg te dromen. Geniet van deze parels van jurken en feestoutfits. Simone Rocha stelt nooit teleur. Ook voor haar nieuwe collectie serveert ze rijke stoffen, tule, kant en prachtige prints. Net bevallen van haar tweede dochter, haalde de ontwerpster inspiratie uit het moederschap. Ik keek naar de manier waarop kinderen kleding interpreteren en dragen, maar ook naar de geboorte, de ceremonie van doop- en communiejurken', vertelt ze aan Vogue. Onder de postnataal geïnspireerde details bevonden zich ook knipogen naar borstvoedingsbeha's - sommige ingelegd met juwelen - en het idee van beddengoed en nachthemden die met elkaar versmolten zijn. Dit is volgens de ontwerpster een verwijzing naar de slapeloze nachten die ze ervaarde tijdens de nachtvoedingen van haar dochters. Ook Molly Goddard schonk zopas het leven aan een kind. Maar ook daarvoor vond ze al inspiratie in haar eigen kindertijd. Zo ontstond de afstudeercollectie van Goddard door jurken die ze als kind droeg uit te vergroten. Hier startte haar obsessie met smokwerk en de voorliefde om vrouwen te kleden in jurken die plaats innemen. Ook in de nieuwe SS22 collectie zitten smokwerkjurken, maar de ontwerpster koos eveneens voor enkele subtielere looks en combineerde smokwerktops met stoere, wijde jeans. Achttiende eeuwse jurken, Queer Culture en duurzame stoffen vormden de inspiratie voor de SS22 collectie van Edward Crutchley. Voor de vijftiende verjaardagscollectie van Erdem haalde Britse ontwerper Moralioglu Erdem inspiratie bij Edith Sitwell and Ottoline Morrell. 'Ik ben gefascineerd door deze twee vrouwen - beiden 1,80 m lang - die elkaar kenden en aan het British Museum doneerden,' vertelde Moralioglu backstage. De ontwerper legt de nadruk op hun onafhankelijke en uitzonderlijke benadering van het leven in het begin en het midden van de twintigste eeuw. 'Beide vrouwen leefden buiten de tijd waarin ze eigenlijk leefden: Ottoline Morrell kleedde zich tijdens de jaren dertig in Edwardiaanse kleding en Edith Sitwell koos voor middeleeuwse looks. Ze waren ontheemd op vlak van tijd en tempo.'Emilia Wickstead liet zich voor haar fashion film inspireren door de nouvelle vague klassieker Last Year at Marienbad. Wat de collectie betreft, wilde de ontwerpster haar publiek romantiek schenken. Dat is wat we volgens haar nodig hebben na de moeilijke maanden, beheerst door de pandemie.