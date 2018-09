'Dik zijn is niet mooi, het is een excuus': modemerk verbrandt zich aan mislukte campagne

Tegenwoordig zie je modellen in alle kleuren en maten dankzij de 'body positivy'-beweging. Maar modemerk LPA had die boodschap blijkbaar nog niet begrepen toen pijnlijk duidelijk werd welke citaten ze op hun nieuwe collectie truien had gedrukt.

Zo zijn er onder meer truien met de tekst 'Het verschrikkelijke resultaat van het moderne feminsme' en 'Te mager om seks mee te hebben'. Ook de trui 'Dik zijn is niet mooi, het is een excuus' ('Being fat is not beautiful, it's an excuse') lokte behoorlijk wat verontwaardiging uit.

Maar LPA verdedigt zich en zegt dat het gaat om quotes die ooit gezegd zijn tegen of over bekende vrouwen. Het citaat over dik zijn werd bijvoorbeeld ooit uitgesproken tegen plus size model Paloma Elsesser. Door de teksten op de truien te drukken, wilde het modemerk naar eigen zeggen net aantonen dat zulke uitspraken niet kunnen. Maar dat is dus niet gelukt.