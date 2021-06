Luxelederhuis Delvaux, dat zich de afgelopen jaren ontwikkelde van Belgisch hofleverancier tot globaal luxemerk, heeft een nieuwe eigenaar. Sinds woensdag is het Belgische huis van vertrouwen in handen van de prestigieuze Zwitserse luxegroep Richemont.

Delvaux, dat is opgericht in 1829 en wordt beschouwd als 's werelds oudste luxe lederwarenmerk, werd overgenomen door Compagnie Financière Richemont. Dat is woensdagavond bevestigd door de luxegroep, die ook eigenaar is van onder meer juwelier Cartier. Hoeveel voor de overname is betaald, werd niet bekend gemaakt. Volgens een rapport van het nieuwsagentschap Bloomberg, eerder dit jaar, zou Delvaux 500 à 600 miljoen dollar waard zijn.

...

Delvaux, dat is opgericht in 1829 en wordt beschouwd als 's werelds oudste luxe lederwarenmerk, werd overgenomen door Compagnie Financière Richemont. Dat is woensdagavond bevestigd door de luxegroep, die ook eigenaar is van onder meer juwelier Cartier. Hoeveel voor de overname is betaald, werd niet bekend gemaakt. Volgens een rapport van het nieuwsagentschap Bloomberg, eerder dit jaar, zou Delvaux 500 à 600 miljoen dollar waard zijn.Delvaux kreeg zijn eerste patent voor lederen handtassen in 1908 en in de jaren dertig was het een van de eerste luxemerken met seizoensgebonden items. In het archief zitten meer dan drieduizend ontwerpen, allemaal gepatenteerd.Het Belgische huis was de voorbije tien jaar in Chinese handen. Het wordt nu opnieuw Europees. Richemont, opgericht door de Zuid-Afrikaanse zakenman Johann Rupert, is immers gevestigd in Zwitserland.Delvaux werd in 2011 verkocht aan First Heritage Brands, onderdeel van de Fung Group, een gigantisch sourcingbedrijf uit Hong Kong met een al even gigantische schuldenberg. Temasek, een investeringsvehikel dat eigendom is van de staat Singapore, nam een minderheidsaandeel. De oorspronkelijke eigenaars, de familie Schwennicke, zouden ook nog twintig procent bezitten.Naast Delvaux kocht First Heritage in die periode ook Sonia Rykiel en Robert Clergerie, zonder veel succes. Rykiel werd gereorganiseerd tot er bijna niets van overbleef. De omzet zakte van 100 miljoen euro in 2011 naar ongeveer 20 miljoen in 2018. Artistiek directeur Julie de Libran bleek geen goede match voor het bedrijf en werd gedumpt na een show voor de vijftigste verjaardag van het label. Rykiel werd in 2019 failliet verklaard door een Parijse rechtbank. Het merk werd intussen op kleine schaal opnieuw gelanceerd door nieuwe eigenaars. Clergerie werd verkocht aan een Zwitsers investeringsfonds, French Legacy Group, eigenaars van onder meer het sportswearlabel Le Coq Sportif. Maar Delvaux bloeide onder First Heritage Group. De omzet zou zijn gestegen van 18 miljoen euro circa 2011, zo schatte vakblad WWD, tot ongeveer 120 miljoen euro pre-pandemie. Volgens de zakenkrant L'Echo zakte het zakencijfer met zo'n veertig procent tijdens de pandemie.De Belgische hofleverancier heeft tien jaar na de overname een uitgebreid netwerk van eigen winkels, op absolute toplocaties: New Bond Street in Londen, Fifth Avenue in New York, Place Vendôme in Parijs, en Omotesando in Tokyo (in een door architectenbureau MVRDV gebouwd shopping center, waar het Chanel als buur heeft). Er zijn nu zo'n vijftig winkels en corners, hoofdzakelijk in Azië. Een Amerikaanse immospecialist schatte de huur van het pand langs Fifth Avenue, op de gelijkvloerse verdieping van het beroemde Sherry Netherland Hotel, op meer dan vier miljoen dollar per jaar. Delvaux heeft er buren als Apple, Louis Vuitton en Central Park.Voor de overname door First Heritage zou Delvaux 97 procent van zijn omzet in België gehaald hebben. Tegenwoordig is dat nog maar zo'n vijftien procent. Het is, kortom, een globaal luxemerk geworden.In een verklaring die werd vrijgegeven na de sluiting van SIX Swiss Exchange, verkondigde Richemont in een officieel statement dat het 'Delvaux zou positioneren voor zijn volgende ontwikkelingsfase door het merk in staat te stellen gebruik te maken van de wereldwijde aanwezigheid en digitale mogelijkheden van de groep.' (Delvaux begon pas in april vorig jaar met e-commerce.)Philippe Fortunato, de CEO van de mode- en accessoiremerken van Richemont, prees het 'sterke erfgoed, de onderscheidende savoir-faire en de uitzonderlijke productiecapaciteiten' van Delvaux. 'De rijke archieven en het creatieve momentum van het huis de afgelopen tien jaar vormen een solide basis om het bedrijf voor de lange termijn te laten groeien, en daardoor Richemonts aanwezigheid in het topsegment van de lederwarencategorie te versterken.'De groep achter Cartier en AlaïaRichemont is 's werelds op twee na grootste luxegroep. LVMH, dat meer dan zeventig merken overkoepelt, van Vuitton en Dior tot de Orient Express, is de absolute nummer één. Kering, het consortium achter Gucci, Balenciaga en Saint Laurent, wordt beschouwd als nummer twee. Het Zwitserse bedrijf is gespecialiseerd in horloges en juwelen, met merken als Cartier, Van Cleef & Arpels, Jaeger-Le Coultre, Panerai, Piaget en Vacheron Constantin. Het investeerde het voorbije decennium in online retail, en is intussen eigenaar van grote spelers Net-à-porter, Mr Porter en YOOX. Wat pure mode betreft, bleef Richemont een bescheiden speler, met Alaïa, Chloé en Dunhill. Het heeft ook vulpenspecialist Montblanc in huis. Maar het had nog geen maroquineriehuis om de strijd aan te gaan met pakweg Hermès of Louis Vuitton.Het voorbije jaar was Richemont opvallend actief. Het introduceerde in een nieuw label, AZ Factory, met sterontwerper Alber Elbaz, die kort na de lancering in januari overleed aan de gevolgen van cpvid-19. Bij Chloé en Alaïa werden de voorbije maanden nieuwe ontwerpers geïnstalleerd, respectievelijk Gabriela Hearst, die gespecialiseerd is in duurzame mode, en de Belg Pieter Mulier. De voormalige rechterhand van Raf Simons bij Dior en Calvin Klein onthult komende zaterdag in Parijs zijn eerste collectie voor Alaïa.Bij Delvaux wenste men voorlopig geen commentaar te geven op de overname. 'Zodra Delvaux binnen de groep gesettled is, zullen we meer informatie delen,' heette het daar. Achter de schermen lijken de werknemers tevreden met de overname. Misschien breekt voor het merk nu een kalmere periode aan. De zaken mogen dan wel goed gaan, de geruchten over een verkoop doen al een jaar of twee de ronde, en sinds First Heritage de stekker eruit trok bij Rykiel en Clergerie klonken ze alleen luider. Delvaux nam vorig jaar bovendien afscheid van zijn creatief directeur, Christina Zeller, die vertrok om gezondheidsredenen. Ze had tien jaar de creatieve leiding bij het merk, en maakte Delvaux als ontwerper aantrekkelijker voor Aziatische consumenten, met meer bling en fellere kleuren. Maar daarnaast speelde ze ook met de Belgische roots van het huis, met verwijzingen naar René Magritte en mosselen met friet. Ook CEO Jean-Marc Loubier, die de overname voor de broers Fung had geregeld, vertrok. Hij werd vervangen door Marco Probst.Een scenario zoals bij Ann Demeulemeester, dat volgens recente berichtgeving in de krant De Morgen bijna volledig ontmanteld werd door de nieuwe Italiaanse eigenaar, lijkt onwaarschijnlijk voor Delvaux. Het bedrijf produceert in eigen ateliers, één in België en twee in Frankrijk. Voor de pandemie werkten er zo'n 500 mensen voor het bedrijf, waaronder 155 in België. In februari werd een herstructureringsplan aangekondigd, met 26 ontslagen.De trend in de luxesector is dat bedrijven steeds meer externe fabrikanten overnemen en zoveel mogelijk in huis willen doen. Het zou voor Richemont dus weinig zin hebben om die ateliers af te stoten. Anderzijds zou Delvaux misschien wel de handtassen van pakweg Alaïa kunnen maken. Zulke beslissingen zijn allicht voor later. Eerste punt op de agenda: een gepaste artistiek directeur vinden. De rest volgt vanzelf. Delvaux blijft allicht wel nog even hofleverancier.