Delvaux zet na tien jaar een punt achter de samenwerking met artistiek directeur Christina Zeller. Gaat het wel goed met het oudste Belgische luxehuis? En hoe is het gesteld met de andere Belgen in de modewereld?

Zeller, zo wordt bij Delvaux dubbel benadrukt, neemt afscheid om persoonlijke redenen, na tien jaar bij het merk, waarvan de laatste drie als artistiek directeur. Er waren geen creatieve meningsverschillen, en haar vertrek is ook geen zakelijke beslissing, verzekert woordvoerder Michael Van de Wynckel.

Maar het nieuws roept wel vragen op. De Chinese eigenaars van Delvaux reden tot nog toe een hobbelig parcours. Met hun twee andere Europese merken liep het recent slecht af. De wereldwijde pandemie helpt niet.Queen Christina, zoals ze zichzelf noemt op Instagram, blijft Delvaux nog tot het einde van het jaar adviseren. Of ze daarna wordt vervangen, laat staan door wie, is nog onduidelijk. In afwachting neemt haar vijfkoppig team het creatieve werk over.Delvaux, dat bestaat sinds 1829, is een survivor: het oudste Europese lederwarenmerk, maar ook het laatste onderdeel van de would-be luxegroep First Heritage dat nog overeind staat.First Heritage Group, een in Hong Kong gevestigd bedrijf dat grotendeels in handen is van miljardairs Victor en William Fung, nam het Brusselse merk over in 2011. De Fungs behoren tot de familie achter Li & Fung, een textielgigant die in 1906 is opgericht door een opiumdealer (en leraar Engels) en een porseleinhandelaar.Een jaar na de overname van Delvaux kocht First Heritage ook het Franse modelabel Sonia Rykiel en het eveneens Franse, fancy schoenenmerk Robert Clergerie, dat verschillende decennia een boetiek had aan de Louizalaan in Brussel.De zaken gingen niet zoals gepland. 1. Sonia Rykiel ging vorig jaar faillietSonia Rykiel werd door de Fungs gereorganiseerd tot er bijna niets van overbleef. De omzet zakte van 100 miljoen euro in 2011 naar ongeveer 20 miljoen in 2018. Een nieuwe artistiek directeur, Julie de Libran, bleek geen goede match voor het bedrijf, en werd op onelegante wijze gedumpt, kort na een extravagante show voor de vijftigste verjaardag van het merk -- met een optreden van Bananarama -- die het bedrijf zich eigenlijk niet kon veroorloven.Rykiel werd vorig jaar, na vergeefse pogingen om een overnemer te vinden, failliet verklaard door een Parijse rechtbank. Het merk wordt dezer dagen geherlanceerd door nieuwe, Franse eigenaars. 2. Clergerie werd afgelopen zomer van de hand gedaan.Clergerie werd in juli verkocht aan een Zwitsers investeringsfonds, French Legacy Group, eigenaars van onder meer het sportswearlabel Le Coq Sportif. 3. Hangen er ook donderwolken boven Delvaux? Ja en neen.Rykiel werd uitgekleed, terwijl er bij Delvaux ogenschijnlijk geen rem op stond op de investeringen. De Belgische hofleverancier heeft tien jaar na de overname een uitgebreid netwerk van eigen winkels, steevast op absolute toplocaties: New Bond Street in Londen, Fifth Avenue in New York, Place Vendôme in Parijs, en Omotesando in Tokyo (in een door architectenbureau MVRDV gebouwd shopping center, waar het Chanel als buur heeft). Er zijn nu ongeveer 45 winkels en corners, hoofdzakelijk in Azië. In België zijn er nog zeven adressen. De omzet zou zowat vertienvoudigd zijn. België zou nog goed zijn voor vijftien procent van het zakencijfer, tegenover 97 procent vòòr de overname. Dat klinkt allemaal spectaculair. Maar je kunt je wel afvragen hoe Delvaux die gargantueske investeringen in retail kan rentabiliseren, en dan zeker in tijden van pandemie. Een Amerikaanse immospecialist schatte de huur van het pand langs Fifth Avenue, naast restaurant Harry Cipriani op de gelijkvloerse verdieping van het beroemde Sherry Netherland Hotel, op meer dan vier miljoen dollar per jaar. Het merk heeft er buren als Apple, Louis Vuitton en Central Park.'Het gaat bijzonder moeilijk', zegt woordvoerder Michael Van de Wynckel. 'Corona heeft ons hard getroffen. In Azië gaat het intussen iets beter, maar in Europa zijn we afhankelijk van toeristen uit Azië en die komen voorlopig niet terug. Vorige week hebben we nog een nieuwe winkel geopend in rue Saint-Honoré in Parijs. Natuurlijk is dit niet het ideale moment. Maar we blijven positief.'Op het hoofdkantoor van Delvaux in Brussel zijn nogal wat mensen op tijdelijke werkloosheid geplaatst, zeker tot op het einde van het jaar. Het merk heeft zo'n zeshonderd mensen in dienst, verspreid over het hoofdkantoor, de winkels en de ateliers.Van de Wynckel werkt zelf nog maar deeltijds, van thuis uit. In de drie ateliers, één in België en twee in Frankrijk, wordt gewoon doorgewerkt. De vraag is: hoe lang blijft Delvaux nog Chinees? First Heritage Group is in de praktijk geen groep meer, en het lot van Rykiel en Clergerie zou er op kunnen duiden dat de Fungs hun Europese investeringen helemaal willen afstoten.Delvaux blijft, in theorie, maar allicht ook in de praktijk, een parel. Het is nu meer dan ooit een authentiek luxemerk, met de internationale uitstraling -- en boetieks -- die het tien jaar geleden niet had. Delvaux heeft een mooie reputatie, ook internationaal, en een fantastische geschiedenis (het patenteerde in 1908 de eerste moderne handtas). Het blijft bovendien een relatief klein bedrijf: hapklaar, zou je denken, voor een van de grote luxegroepen.Geen wonder dat er al druk wordt geroezemoesd over een eventuele verkoop van Delvaux aan een van de grote spelers in de luxesector. Maar dat zijn op dit moment niet meer dan geruchten. 'Een overname is absoluut niet aan de orde', klinkt het in het Brusselse hoofdkwartier.