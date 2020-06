Van 8 tot 12 juli zijn het in Antwerpen de Knack Weekend Designer Days, waar Belgische ontwerpers stoffen en kleding uit oude collecties verkopen. Hoe garanderen zij een virusvrije winkelervaring? Vijf merken vertellen.

A.F. Vandevorst: 'We verzoeken iedereen om mondmaskers te dragen'

'Momenteel houden we een archivesale in een ruimte van meer dan 1.000 vierkante meter', klinkt het bij Tina Debo van A.F. Vandevorst. De archivesale, die nog loopt tot 27 juni, is op afspraak. Er mogen maximaal twintig mensen binnen en na elke pasbeurt wordt de kledij gestoomd.

'Voor de Desinger Days zitten we in een iets kleinere ruimte. Er zal wel nog altijd meer dan genoeg plaats zijn om afstand te houden. We werken niet meer op afspraak, maar er staat wel een limiet op het aantal mensen dat tegelijk binnen kan', aldus Debo.

Net zoals in de meeste winkels staat er bij het binnenkomen en aan de kassa ontsmettingsmiddel voor je handen. Er wordt ook gevraagd om mondmaskers te dragen, in de paskamers zijn die zelfs verplicht. 'Tot nu toe houden onze shoppers zich heel goed aan onze richtlijnen. We hopen dat dat zo blijft.'

Christian Wijnants: 'Een extra grote ruimte en elektronisch betalen'

Ook bij Christian Wijnants zijn er extra maatregelen genomen. Normaal gezien huren ze tijdens de stocksales een ruimte van 120 vierkante meter, dit keer hebben ze gekozen voor een pand van 600 vierkante meter. Daar mogen maximaal 35 mensen tegelijk winkelen. 'We zullen er nauw op toezien dat er niet meer dan één persoon per tien vierkante meter aanwezig is. Aan de ingang staat iemand om het aantal mensen te monitoren. Er is ook een grote koer waarvan we de deur kunnen opzetten, zodat er zeker voldoende verluchting is', legt Eva De Maesschalck van Christian Wijnants uit.

Handgels zijn voorzien aan de kassa en bij de paskamers. Net zoals bij A.F. Vandevorst verzoeken ze kopers om zoveel mogelijk mondmaskers te dragen, het aanwezige personeel zal dat ook doen. 'Op stocksales wordt er graag betaald met cash, maar we vragen dit jaar om toch zoveel mogelijk elektronisch te betalen.'

Wachtrijen worden zoveel mogelijk gespreid en begeleid zodat koopjesjagers elkaar niet voor de voeten lopen. 'De paskamers hebben een in- en uitgang. Elke paskamer heeft een eigen kledingrek en een eigen spiegel. Na het passen wordt de kledij gestoomd', vertelt De Maesschalck. In de winkel zelf staan de rekken een pak verder uit elkaar dan anders. Ook de stoffenverkoop vindt plaats in een aparte ruimte. 'We willen dat iedereen zich tijdens het winkelen veilig kan voelen.'

Ann Demeulemeester: 'Shoppingtijd is beperkt tot 2 uur'

Bij Ann Demeulemeester zijn er gelijkaardige maatregelen genomen. 'Er mogen maximaal 50 mensen tegelijk winkelen. Enkel wanneer er iemand buitenkomt, mag er iemand anders binnen', verduidelijkt het label via mail. Bij het binnengaan staat er ontsmettingsgel, net zoals in de rest van de ruimte. Ook hier is een mondmasker verplicht.

'We vragen iedereen om maximaal twee uur te shoppen en te allen tijde de afstand van 1,5 meter te respecteren' klinkt het nog. Er zijn paskamers, maar die zijn erg beperkt. Bij Ann Demeulemeester mag je wel met cash betalen, maar voor de stoffenverkoop is het dan weer wachten tot volgend jaar. Tot slot is er net zoals bij Christian Wijnants een soort parcours gemaakt: wie binnenkomt neemt de lift, bij het buitengaan ga je via de trap. Er is maximaal 1 persoon tegelijk toegestaan in de lift.

Rosier41: 'Natuurlijke ventilatie'

'De winkels zijn intussen al zo'n vier weken open. Ik denk dat iedereen wel weet wat hoe je een beetje veilig shopt', klinkt het bij multimerkenboetiek Rosier41. De ruimte waarin de stockverkoop gehouden wordt, is zo'n 100 vierkante meter en wordt volledig ontsmet. Ook aan de kassa en de paskamers staat extra handgel.

'We werken niet met een reserveringssysteem, maar het aantal personen is wel gelimiteerd. Omdat het hier al bij al niet enorm groot is, valt dat gemakkelijk te overzien', aldus de zaakvoerder. De deur staat de hele dag open en er staan ventilators voor een natuurlijke ventilatie. Gepaste kledij wordt apart gehangen en gestoomd. 'Eigenlijk precies zoals we het de afgelopen weken gedaan hebben', aldus de zaakvoerder.

Labels Inc: 'Geen fysiek contact'

Tweedehandswinkel Labels Inc verwacht een beperkte toestroom tijdens de Designer Days. 'Het is al weken erg rustig en ik verwacht hetzelfde tijdens deze stocksales. Normaal gezien krijg ik een erg internationaal publiek over de vloer. Modeliefhebbers vliegen vanuit de V.S., Italië of China naar hier om grote designers aan kortingen te kopen tijdens de Designer Days. Dat is nu jammer genoeg niet mogelijk', legt zaakvoerder Erna Vandekerckhove uit.

Op rustige momenten zijn mondmaskers niet verplicht, wanneer het iets drukker wordt wel. 'Ik ga ervan uit at we allemaal een beetje voor elkaar willen zorgen.' Zelf draagt ze enkel een mondmasker wanneer ze een handje toesteekt in de paskamer, maar met fysiek contact past ze op. Het aantal personen in de winkel is beperkt tot acht, al verwacht Vandekerckhove geen grote wachtrijen buiten. Ook hier wordt gepaste kledij gestoomd en staan er overal handgels. Na het passen worden de cabines ontsmet.

KORT SAMENGEVAT Net zoals in gewone winkels is het aantal personen per vierkante meter ook tijdens de stocksales gelimiteerd. Let erop dat je minimaal 1.5 meter afstand houdt.

Mondmaskers zijn niet overal verplicht, maar zijn wel aangeraden. Zorg dat je er eentje op zak hebt.

Maak gebruik van de voorziene handgels

Gepaste kledij wordt gestoomd

In sommige winkels is de voorziene shoptijd beperkt.

Check vooraf goed via deze link of je ter plekke best cash of elektronisch betaalt

De deelnemers doen er alles aan om een veilige shopervaring te garanderen. Respecteer de richtlijnen die zij geven.

