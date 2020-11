De corona-epidemie steekt een stokje voor de Knack Weekend Designer Days van november. Een aantal merken denkt na over een online variant. Vanaf 11 november kan je drie weken lang online koopjes doen bij Christian Wijnants.

De regering besliste vorige week dat alle niet-essentiële winkels nog tot half december de deuren moeten sluiten in het kader van de coronaepidemie. De Designer Days, die normaal gezien zouden plaatsvinden van 10 tot 15 november, kunnen daarom niet doorgaan. Een aantal modemerken denkt na over een online stockverkoop. Christian Wijnants is het eerste merk dat effectief de stap heeft gezet. Vanaf 11 november om 11 uur kunnen Belgische en Nederlandse klanten kleding uit de mannencollectie en de fall-wintercollectie van 2019 online kopen aan aantrekkelijke prijzen.Wie zich aanmeldt via stocksale@christianwijnants.com krijgt op 11 november om 11 uur een persoonlijke uitnodiging die toegang geeft tot de online stocksale. Die zal lopen tot 25 november.