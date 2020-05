Shopping center Maasmechelen Village is klaar om vanaf maandag de deuren te openen. De temperatuur van bezoekers zal nauwlettend in de gaten gehouden worden.

Op meerdere plaatsen in de Village kunnen mensen hun handen wassen en desinfecteren. Het dragen van een mondmasker is niet verplicht omdat men alles in het werk stelt om de social distance van anderhalve meter in acht te nemen. In de hele Village zijn uitgebreide schoonmaakschema's van toepassing voor een grondige desinfectering.

Temperatuur

'Als onderdeel van onze nieuwe winkelrichtlijnen zullen we voor de veiligheid van onze gasten en collega's de temperatuur opmeten van alle bezoekers van Maasmechelen Village. Alle personen die een bezoek brengen, moeten hun temperatuur laten opmeten. We gebruiken warmtebeeldcamera's om je vanop afstand te scannen terwijl je langs de camera loopt. Als er een temperatuur van meer dan 38 graden wordt gemeten, vragen we je om in een aparte zone te wachten zodat we je opnieuw met een handscanner kunnen scannen. Iedereen met een temperatuur van meer dan 38 graden zal niet binnen mogen,' aldus Maasmechelen Village.

De scanprocedure is veilig voor gebruik door alle personen, inclusief baby's en kinderen, zwangere vrouwen en personen met een pacemaker. Door de thermische scanprocedures kan het iets langer dan normaal duren om de Village binnen te gaan. De winkels zijn geopend van 11 tot 18 uur.

