Van 12 tot 18 oktober is het de Week van de Belgische mode, een initiatief van de Belgische mode-organisaties Creamoda en Mode Unie. Klanten kunnen online kortingen en cadeaus scoren. In verschillende winkels worden er coronaproof defilés en talks georganiseerd.

'Uit ons Belgisch mode-onderzoek blijkt dat bijna twee op de drie Belgen geen enkel Belgisch kledingmerk kent of bij naam kan noemen. Toch is er een duidelijke interesse om er meer over te weten. Belgische mode is misschien onbekend, maar niet onbemind', stelt Wendy Luyckx, communicatieverantwoordelijke van Creamoda, die deze campagne al voor het tweede jaar op rij mee organiseert.

'De nood aan een week als dit is pertinenter dan ooit. De winkels moesten geruimde tijd de deuren sluiten, de solden werden uitgesteld, mensen durfden niet te gaan shoppen. Daardoor is er veel tijd en veel geld verloren gegaan bij de modemerken en de winkels', stelt Luyckx.

Lokale verhaal wordt belangrijker

Bovendien moet je het ijzer smeden als het heet is. De coronacrisis heeft bij veel consumenten een extra bewustzijn gecreëerd. 'Meer en meer consumenten beseffen het belang van lokale producten. Die evolutie zie je in de reis- en de voedingssector - denk maar aan de populaire staycations - maar ook in de modesector groeit het belang van lokale en eerlijke producten. Als mensen weten dat een modemerk Belgisch is, zullen ze het ook sneller kopen.'

Zo'n 900 winkels en 90 Belgische merken scharen zich achter dit initiatief. Sommige pakken uit met offline acties, zoals een kick-off event, een gastspreker of stylingsessies. Andere labels organiseren giveaways op hun Instagram-account. In de deelnemende winkelpunten kan je ookeen limited edition totebag met een illustratie van Axelle Rose Zwartjes kopen.

Ook Knack Weekend steekt de Belgische modesector graag een hart onder de riem. Een week lang zetten we dagelijks een Belgisch modemerk in de kijker via een interview. Illustrator Klaartje Busselot zorgt voor bijbehorende creatieve portretten, waarvan je er ook enkele kan winnen. Hou dus ons Instagram-account en onze homepage goed in de gaten.

Meer info over de deelnemende winkels en merken via www.wvdbm.be

